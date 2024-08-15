以巴停火談判今在多哈召開　哈馬斯缺席料會後與調解員會面

路透社8月14日報道，以巴停火談判將於15日在卡塔爾（Qatar）首都杜哈（Doha）舉行，來自以色列、卡塔爾、美國和埃及的官員將會參加。巴拉斯坦激進組織哈馬斯的代表並不會參加停火談判，但預料將在會後與調解員舉行會面。



據路透社報道，哈馬斯14日表示，不會參加15日在多哈舉行的新一輪以巴停火談判，但一位知情的官員表示，哈馬斯將在談判結束後與調解員舉行會面。

美國白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）和中東特使麥格克（Brett McGurk）將代表華盛頓出席15日在多哈舉行的會談。

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns） 1月28日並在巴黎與埃及、卡塔爾和以色列三國情報部門主管見面，討論加沙人質和停火協議。（Reuters）

以色列一名國防官員稱，以色列與會成員包括情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）、國內安全部門負責人Ronen Bar以及軍方負責營救人質主管Nitzan Alon。

哈馬斯早前對會談表示質疑，指責以色列故意拖延。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾表示，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）一直是達成協議的主要障礙。

2024年7月31日，卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）在多哈與埃及新任外交部長Badr Abdelatty握手。（Reuters）

哈馬斯代表缺席停火談判並不代表一定無法取得任何進展，因為其首席談判代表Khalil al-Hayya常駐多哈，並且一直與來自埃及和卡塔爾的代表保持緊密聯繫。

哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示：「哈馬斯致力就7月2日收到的建議進行討論，該提案以聯合國安理會決議和美國總統拜登（Joe Biden）的提議為基礎，哈馬斯願意積極討論如何確切執行這份建議」。