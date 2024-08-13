英法德領袖聯合聲明促緩和中東局勢　立即恢復加沙停火談判

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於8月12日發表關於中東問題的聯合聲明，呼籲緩和地區緊張局勢，贊同卡塔爾、埃及和美國的倡議，呼籲以色列和哈馬斯應立即恢復談判。另外，鑒於中東地區局勢緊張，多家歐洲航空公司宣布，繼續停飛前往該地區多個城市的航班。



圖為2024年7月18日，法國總統馬克龍(EmmanuelMacron)在英國出席歐洲政治共同體會議，並與英國首相施紀賢(KeirStarmer)會談。（Reuters）

法國總統府12日公布聯合聲明的內容，稱三國將致力地緩和緊張局勢，尋求地區穩定的方向。三國領導人強調，以巴戰事必須立即停止，所有仍被哈馬斯扣押的人質必須獲釋，且迫切向加沙民眾提供援助。

此外，聲明特別呼籲伊朗及其盟友，不要發動任何加劇地區緊張局勢，和危及實現停火的襲擊，否則必須為破壞和平穩定的行為承擔責任。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

鑒於中東地區目前局勢緊張，多家歐洲航空公司宣布班次調動。其中，法國航空和荷蘭泛航航空（Transavia）法國分公司決定，停往黎巴嫩的航班將延長至8月14日。德國漢莎12日宣布，未來一周繼續暫停往返中東地區的航班。瑞士國際航空（SWISS）12日也稱，停飛以色列及黎巴嫩延長至8月21日。