美國大選｜美國汽車工人聯合會：將動員100萬勞工投票支持賀錦麗

美國汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）8月14日表示，正在全國範圍發起一項運動，動員100萬名在職和退休工人在11月5日舉行的總統選舉中，投票支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），這為民主黨在關鍵州份的選情注入強心針。



UAW的主席費恩（Shawn Fain）及其執行委員會於7月底公開表態支持賀錦麗，而費恩一直直言不諱地反對她的共和黨競爭對手、前總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）。

UAW的影響力和會員集中在其總部所在地密歇根州（Michigan），以及威斯康星州（Wisconsin）、俄亥俄州（Ohio）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania），這些都是可以左右選舉結果的關鍵搖擺州。

工會在聲明中表示，2020年，全美汽車工人聯合會的會員數就占美國總統拜登（Joe Biden）在密歇根州選票的9.2%。該組織表示，其在這次選舉中的策略將包括在網絡上、在工作場所與會員接觸以及挨家挨戶進行宣傳。

UAW拒絕透露將在選舉工作上花費多少資金，但一位熟悉該項目的人士表示，它計劃花費數以百萬美元。

2024年8月8日，美國汽車工人聯合會(UAW) 主席費恩（Shawn Fain）在密歇根州韋恩市舉行的競選活動中發表講話，表態支持美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris） 和民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）。（Reuters）

費恩上週在底特律（Detroit）舉行的兩場選舉活動上，為賀錦麗和她的副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）站台發言。

民調機構愛迪生研究公司的數據顯示，在過去三屆美國總統選舉中，密歇根州有工會背景的家庭比全國範圍內的工會家庭更有可能投票給民主黨。在密歇根州，有工會背景家庭比非工會家庭更傾向於投票給民主黨。