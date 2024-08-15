拳后卡莉芙狀告JK羅琳馬斯克網絡騷擾　法國展開調查　最高囚5年

捲入性別爭議的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）8月9日在巴黎奧運贏得女子66公斤級別拳擊金牌後提出申訴，要求法國檢察官調查她所遭受的網絡騷擾，並點名《哈利波特》作家JK羅琳（JK Rowling）與Tesla富豪馬斯克（Elon Musk），法國檢察部門14日證實展開調查。



法國檢察官辦公室證實接到申訴個案，並指轄下部門已對有關「基於性別的網絡騷擾、基於性別的公開侮辱、公開煽動歧視和公開侮辱他人」指控展開調查。

卡莉芙2024年8月12日回到阿爾及利亞，與民眾慶祝她贏得奧運拳擊金牌（Reuters）

《每日郵報》報道，JK羅琳與馬斯克有可能面對5年監禁與最多達21.4萬英鎊（約214萬港元）的罰款。根據法國制度，網絡欺凌犯罪可能會被判處2年到5年監禁，以及2.6萬英鎊（約26萬港元）到3.9萬英鎊（約39萬港元）罰款，若然遭起訴網絡仇恨言論的罪名，甚至可能遭罰款6.4萬英鎊（約64萬港元）至 21.4萬英鎊（約214萬港元）。

卡莉芙代表律師Nabil Boudi之前向傳媒透露，JK羅琳與馬斯克均在這次訴訟中被點名，他又談到美國前總統特朗普（Donald Trump）也會成為調查一部份，「我們要求的是，檢方不僅要調查這些人，還要調查任何被認為有必要的人。如果案件上法庭，他們將受審。」

卡莉芙與台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間雙雙捲入性別爭議，事件始於兩人2023年曾因未能通過性別測試遭國際拳協取消參加世界錦標賽資格，在兩人今年獲准參加巴黎奧運後，遭質疑為何能夠參賽，其中JK羅琳與馬斯克均在社交網站發文質疑其資格，特朗普則發文指要讓「讓男人遠離女性運動」。

2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

國際奧委會則強調國際拳協2023年的決定「突然又武斷」，在沒有任何正當程序的情況下取消運動員的資格。