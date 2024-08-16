以巴衝突｜新一輪停火談判展開　埃及消息：各方分歧仍然很大

新一輪加沙停火談判8月15日在卡塔爾首都多哈展開，埃及開羅新聞（Al-Qahera News）援引「埃及高層知情人士」消息稱，在哈馬斯未派代表出席下，與會各方之間的分歧「仍然很大」。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）形容，談判是個充滿希望的開始，剩下的障礙是可以克服的，重申必須實現停火。



圖為2024年8月15日，新一輪加沙停火談判展開之際，以色列特拉維夫再有人質家屬舉行集會。（Reuters）

哈馬斯官員15日重申，協議必須基於先前達成的共識，並須實現完全停火、以軍從加沙完全撤離、平民獲准返回家園，及雙方交換囚犯及人質。路透社引述消息稱，談判15日持續到晚上，預計16日仍會繼續。

外界料此輪談判難有成果，但相信一旦能實現停火，將有助緩和中東緊張局勢。英國天空新聞（Sky News）引述外交消息稱，英國外交大臣林德偉（David Lammy）將前往以色列，試圖阻止中東衝突擴大，但外交部未有證實。

圖為2024年8月15日，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），流離失所的巴勒斯坦人棲身墓園。（Reuters）

與此同時，以巴衝突持續。以色列軍方發言人哈加里（ Daniel Hagari ）8月15日公布，自去年10月7日以來，以軍已在加沙地帶擊斃超過17,000名巴勒斯坦武裝分子。