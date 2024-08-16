阿巴斯：即使付出老命　都要踏足加沙

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）說，他將前往加沙。過去17年來，他從未到訪過加沙地帶。



法媒報道，阿巴斯8月15日在土耳其議會的特別會議上說，他已決定與巴勒斯坦領導層官員一起前往由哈馬斯控制的加沙地帶。他的表態得到土耳其議員鼓掌讚賞。

阿巴斯政府的總部設在巴勒斯坦領土約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah），加沙地帶則從2007年起由哈馬斯掌權，除了少數人道主義工作者，沒有人獲准進入這塊飛地，阿巴斯也沒有訪問過當地。

阿巴斯15日表明，即使此舉會讓他付出生命的代價，他也要去加沙。「我們的生命，並不比一個孩子的生命更可貴。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯8月15日訪問安卡拉，並獲邀到土耳其國會發言。（REUTERS）

據報道，阿巴斯當天戴着一條有着土耳其和巴勒斯坦國旗圖樣的白色圍巾，聆聽他講話的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和許多議員也是同樣打扮。他此行是在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤後，對土耳其進行訪問。

他告訴土耳其議會：「加沙是國家整體的一分子。我們不接受任何分割我們領土的解決方案。沒有加沙，就不可能有巴勒斯坦國。我們的人民不會投降。」

阿巴斯出訪土耳其之際，以哈戰爭在加沙地帶的致死人數超過4萬人。加沙衛生部門15日較早通報，以軍在加沙地帶的軍事行動迄今造成40,005名巴勒斯坦人死亡、9萬多人受傷；過去24小時內，有40人死亡、107人受傷。

哈馬斯高級官員在伊朗和黎巴嫩被殺，給以哈停火談判和中東局勢蒙上更大陰影，以色列正準備應對伊朗及其代理人可能發動襲擊的威脅。報道稱，阿巴斯還在土耳其議會大廳悼念了在德黑蘭遇害的哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）。

哈尼亞生前經常訪問土耳其，與埃爾多安關係密切，後者將哈馬斯視為解放運動，並一直猛烈抨擊以色列在本輪戰爭中的行為，稱以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為「加沙屠夫」。

阿巴斯讚揚埃爾多安的立場，並批評國際社會「對以色列的大屠殺保持沉默」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

