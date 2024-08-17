比亞迪建廠｜巴基斯坦交通運輸轉型　中國車企展開佈局

據該知情人士稱，比亞迪巴基斯坦工廠將於 2026 年上半年完工，具體細節仍在討論中。此外，比亞迪還將在卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡設立展廳，於今年第四季度開始銷售。



據彭博社8月15日報道，知情人士透露，比亞迪將公布進軍巴基斯坦的計劃。根據計劃，比亞迪預計會在巴基斯坦銷售三款車型，包含SUV和轎車。

該知情人士透露，比亞迪公司計劃與當地合作伙伴在卡拉奇建立一家工廠，以參與巴基斯坦不斷增長的電動汽車市場的競爭。

彭博社稱，比亞迪方面證實，將會以純電動車型和插電混動車型進入市場。但被問及在巴基斯坦投資工廠的計劃和其他細節時，比亞迪方面拒絕發表評論。

知情人士稱，比亞迪已與巴基斯坦最大的商業集團之一Mega Conglomerate Pvt.達成合作協議。相比起比亞迪在大多數海外市場採用的經銷商模式，比亞迪在巴基斯坦的投入更加深入——比亞迪將與巴基斯坦最大的電力公司Hub Power Co.的子公司Mega Motors成立合資企業，並且建設工廠。值得注意的是，Mega Conglomerate Pvt.擁有Hub Power Co.約19.4%的股份。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

通過與Mega Conglomerate Pvt.的合作，比亞迪能獲得在巴基斯坦市場更廣泛的商業機會和資源支持。與Mega Motors成立的的合資企業則將專注於汽車生產和銷售。在這種合作關係下，比亞迪預計能夠快速進入巴基斯坦市場。

據悉，比亞迪巴基斯坦工廠將設在南部城市卡拉奇的卡西姆港（Port Qasim），這是巴基斯坦第二大港口。該地區汽車工業較為發達，豐田汽車、鈴木汽車、起亞汽車等其他車企在此設有裝配廠。

據該知情人士稱，比亞迪巴基斯坦工廠將於2026年上半年完工，具體細節仍在討論中。此外，比亞迪還將在卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡設立展廳，於今年第四季度開始銷售。

巴基斯坦正在努力推動電動化汽車產業的發展，並且注重和中國方面的合作。據《阿拉伯新聞報》今年5月8日的報道，巴基斯坦計劃發展與特別任務部部長伊克巴爾與中國駐巴基斯坦大使姜再冬會談時，力邀中方在當地生產電動汽車，並強調：

巴基斯坦的目標是與中國合作建立電動汽車製造工業區，利用巴基斯坦的競爭優勢降低整體生產成本，併為巴基斯坦工人創造就業機會。

2024年6月11日，巴基斯坦卡拉奇，一名工人在電子產品市場的一商店外將太陽能板裝載到車輛上。(Reuters)

此外，巴基斯坦也正在制定中長期的計劃，意圖逐步推動交通運輸逐漸向電動化轉型。2019年，巴基斯坦政府出台《國家電動汽車政策》，旨在到2030年使電動汽車佔所有乘用車和重型卡車銷量的30%，到2040年這一佔比達90%。針對兩輪和三輪車以及公交車，該政策設定了到2030年實現電動車在新銷售量佔比50%和到2040年實現90%的目標。

巴基斯坦是世界第五大人口大國。近年來，長城汽車、上汽集團和長安汽車等中國企業紛紛進入巴基斯坦市場，與豐田汽車和本田汽車等日本企業展開競爭。

目前，比亞迪正在東南亞、歐洲和拉丁美洲等海外市場快速擴張，以搶佔電動汽車和混合動力汽車市場的份額。比亞迪已在全球80多個國家開展業務，並與匈牙利、土耳其和巴西簽訂了電動汽車生產協議。上個月，比亞迪在中國境外的第一家工廠在泰國投產。