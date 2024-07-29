中國可以日美汽車戰為鑑 化解產能過剩爭議
中國可以上世紀的日美汽車戰為鑑，通過將新能源行業部分供應鏈轉移到海外，為當地提供更多就業機會，從而緩解其他國家對產能過剩的擔憂，達致雙贏局面。
中國經濟學者、華中科技大學教授陳波，上周四（7月25日）在新加坡國立大學東亞研究所舉辦的公開講座上，圍繞「中國產能過剩：事實還是虛構」的主題發表演講時，提出上述建議。
今年以來，「產能過剩」成為中國與歐美國家交鋒的新領域，圍繞產能過剩的爭議從電動汽車等新能源產品，擴展到鋼鐵和鋁材等傳統行業。歐盟本月起對進口的中國電動汽車徵收反補貼關稅，美國則宣佈對華電動汽車、電池、鋼鐵和關鍵礦產等進口商品提高關稅。
陳波指出，中國在鋼鐵等領域的產能過剩是國際共識，中國政府多年前就將產能過剩列為經濟主要挑戰之一，並將鋼鐵和煤礦等領域「去產能」作為主要工作任務。不過，電動汽車、鋰電池和太陽能電池板這「新三樣」是否存在產能過剩，以及這種現象是否合理，則有較大爭議。
他指出，導致產能過剩的原因，包括需求波動、新市場崛起、技術升級和過度投資等。以新能源車行業為例，這個新興產業在技術迭代、政策扶持和資本大量注入共同作用下，導致產能大幅提升。不過，新能源車快速增長符合全球綠色發展趨勢，美國和歐洲也對這一產業大力扶持，「中國只是早一步落實了扶持政策。」
針對歐美國家指責中國通過產業政策補貼國有企業的說法，陳波引述數據說明，銷售額排行前五的中國鋼鐵企業，絕大部分都是國企。反觀五大新能源車企中，只有兩家是國企；鋰電池行業只有一家國企躋身前五，太陽能電池板前五名則沒有一家是國企。
他進一步指出，中國去年共出口了491萬輛汽車，其中121萬輛是電動汽車。相比之下，日本汽車巨頭豐田同期向全球出口近900萬輛汽車。「電動汽車和傳統油車共享一個市場，為什麼歐美只針對電動汽車行業發難？」
在回應國大東亞所所長睿德（Alfred Schipke）關於中國新能源產業發展過快，令其他國家來不及調整的評論時，陳波也坦言，從政治經濟角度出發，中國新能源車崛起的確威脅到傳統汽車強國產業，應以1970年代的日美汽車戰為鑑，避免與其他國家，尤其是與歐盟間貿易摩擦進一步升級。
除了像當時的日本一樣到海外設廠，中國還可以通過自願限制出口、開拓歐美以外市場等手段化解爭議。陳波補充，中歐雙方應繼續推動中歐全面投資協定（CAI）生效，助力歐洲汽車公司在華擴大生產，讓雙方都能發揮比較優勢。
「如果中國要繼續參與全球競爭，就必須和其他國家共同打造雙贏局面，而非『零和遊戲』，因為後者必然不可持續。」
本文轉載自聯合早報