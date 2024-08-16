美國少女隨團參訪法院庭上打瞌睡　遭法官懲罰穿囚衣戴手銬

美國一名少女8月13日隨團參觀法院，沒想到因在庭上打瞌睡，遭法官下令她穿囚衣、戴手銬。事件引起關注後，美媒8月15日報道法官Kenneth King已遭停職。



事發於底特律（Detroit）一個地區法院，16歲少女Eva Goodman跟隨非政府組織參觀法院，但在庭上公眾席打瞌睡，引起法官Kenneth King注意，他表示不喜歡她的態度，想向她展示應「如何在法庭上表現自己」。法官懲罰少女，下令對方穿上囚衣、戴上手銬。

美國一名少女（圖中黑衣女子）8月13日隨團參觀法院，沒想到因在庭上打瞌睡，遭法官訓斥，下令她穿囚衣、戴手銬（影片截圖）

根據庭上片段，法官讓少女站到法庭中間，並訓斥她，如指「你在家裏睡覺，不是在法庭」、「老實說我不喜歡你的態度」、「你將在我庭上學會的一件事情是我不是玩具，我不是好玩的。」

少女最後回答稱「我道歉，我只是累了。」

法院8月15日發聲明指，就事件展開「迅速而徹底的內部調查」，決定暫時不再讓Kenneth King處理案件，以接受「必要訓練」 。聲明又指希望事件不會影響法院與地區學校的長期關係。

少女母親Latoreya Hill接受傳媒訪問時憤怒稱「你會希望有人這樣對你的孩子嗎？」她稱「在全世界和她朋友面前貶低她，讓她對所身在的處境感覺更糟。」