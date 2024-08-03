美國多州及議員提交法庭文件　支持司法部對TikTok官司立場

美國21州和50多名議員支持司法部，為要求中國公司字節跳動從中資短片平台TikTok資產剝離的法律辯護。



這項法律要求TikTok的母公司字節跳動在明年1月19日之前出售TikTok在美國資產，否則將禁止TikTok在美國運作。

路透社報道，由蒙大拿州和維珍尼亞州兩位總檢察長牽頭、代表21州提交的一份法庭文件，指「TikTok對國家安全和消費者私隱構成威脅」。

法庭文件稱，「在TikTok不切斷與中國共產黨的聯繫的情況下允許它在美國運營，將使美國人面臨中國共產黨訪問和利用他們的數據的風險」。

由密歇根州共和黨眾議員、眾議院特別中國委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和該委員會民主黨資深眾議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）牽頭的另一份法庭文件說，要求字節跳動剝離TikTok資產的法律，「為受影響的公司解決當前所有權結構帶來的緊迫和非假設性國家安全威脅，提供了一條明確和可行的途徑」。超過50名議員在這份法庭文件中力挺司法部為針對TikTok的法律辯護。

與此同時，美國政府還在繼續打壓TikTok。司法部週五（8月2日）以未能保護兒童在社交媒體應用上的私隱為由，對TikTok和中國母公司字節跳動提出訴訟。

美國總統拜登（Joe Biden）4月24日簽署一項法案，限令字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok，否則就禁止TikTok繼續在美國市場運作。TikTok和字節跳動5月7日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出訴訟，指控華府針對TikTok的法律在許多方面違反了美國憲法，包括違反美國憲法第一修正案對於言論自由的保護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

