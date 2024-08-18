斐濟總理訪華　完成考察雲南脫貧經驗　轉抵北京

斐濟總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）8月17日夜晚抵達北京，繼續其訪華行程。他是應中國國務院總理李強邀請，在8月12日至21日對中國進行正式訪問。



中國環球電視網（CGTN）14日引述斐濟廣播公司（FBC）稱，蘭布卡以雲南省麻栗坡縣作為訪華之旅首站，學習中國的扶貧經驗。他接受媒體訪問時驚嘆這曾經貧困的縣變化很大，自稱做了很多筆記。

他訪華前稱讚中國發展成就，並說計劃前往多個省份，了解中國是如何幫助數百萬人擺脫貧困。

他說，斐濟可從中國的做法中獲得寶貴的經驗，這些成功個案都是兩國大有可為的合作領域，希望在接下來的訪華之旅了解更多。

圖為2024年4月2日，斐濟總理蘭布卡（左四）和中國駐斐濟大使周劍（左五）在斐濟瓦努阿島考察中國援瓦努阿島道路升級項目。（新華社）

根據中國外交部，毛寧9日出席例行記者會時稱，此次訪問期間，兩國領導人將就中斐關係以及共同關心的重要問題深入交換意見。

毛寧表示，斐濟是最早同中國建交的太平洋島國，蘭布卡是今年又一名應邀訪華的太平洋島國領導人，體現中國同南太地區的密切關係。

2024年4月2日，斐濟總理蘭布卡（左二）在斐濟瓦努阿島考察中國援瓦努阿島道路升級項目。（新華社）

毛寧指，中斐建交49年來，兩國關係歷久彌新，各領域交流合作成果豐碩，為兩國人民帶來福祉，中方願以此訪為契機，推動兩國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，攜手構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。