美國搖擺州民調顯示賀錦麗從後趕上　特朗普嘴硬：她比拜登更易打

撰文：外部來稿(國際)
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當地時間8月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普再次對美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗展開攻擊。據路透社報道，特朗普當天在賓夕法尼亞州一場競選集會上嘲諷賀錦麗是「瘋子」，稱她比現任總統拜登「更容易被擊敗」。

特朗普在集會上重申了2020年美國大選存在所謂「選舉欺詐」的說法，並駁斥了有關氣候變化的威脅。他指責賀錦麗試圖推行「激進政策」，出台水力壓裂禁令。賓夕法尼亞州廣泛使用水力壓裂法開採石油，這是該州經濟增長的動力之一。

特朗普稱，他相信賀錦麗比拜登更容易被擊敗。他在講話中對賀錦麗發起了人身攻擊：「你們聽過她的笑聲了嗎？這是瘋子的笑聲。」

特朗普還稱自己的外貌比賀錦麗「好看得多」。特朗普說，他聽到一位評論員認為賀錦麗在競選中優勢更大，因為賀錦麗「長得更好看」，「我簡直不敢相信。他們說她最大的優勢是長得好看。我從來沒想到過這個，我比她好看。」

2024年8月16日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）出席公開活動，與民眾交談。（Reuters）

路透社稱，特朗普圍繞水力壓裂禁令針對賀錦麗的指責有失偏頗。雖然賀錦麗在2019年參加民主黨黨內初選時曾呼籲禁止水力壓裂法，但其競選團隊在本月早些時候發表聲明稱，賀錦麗已經改變立場，不再支持水力壓裂禁令。

賓夕法尼亞州是位於美國「鐵鏽帶」的搖擺州之一，擁有19張選舉人票，可能對美國大選結果起到決定性作用。2016年，特朗普以大約4.4萬票的優勢拿下賓夕法尼亞州，這幫助特朗普在那一年的大選中獲勝。但在2020年，拜登以超過8萬票的優勢贏得了賓夕法尼亞州。

現在美國兩黨都把賓夕法尼亞州視為2024年大選的關鍵，在電視上大量投放競選廣告。《華爾街日報》援引統計網站AdImpact的數據稱，自拜登於7月底宣布退出大選以來，美國7個搖擺州的競選廣告支出已超過1.1億美元，其中賓夕法尼亞州佔到約4200萬美元。

根據AdImpact的數據，從8月底到11月美國大選，民主黨和共和黨已在賓夕法尼亞州預定了價值1.14億美元的廣告時間，而排在第二位的亞利桑那州為5500萬美元。

2024年8月17日，美國共和黨總統候選人、美前總統特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）出席競選集會。（Reuters）

路透社指出，特朗普希望重新爭取賓夕法尼亞州選民的支持，特別是那些沒有接受過大學教育的白人選民。但分析人士警告稱，特朗普對賀錦麗的人身攻擊可能會損害他在溫和派選民中的支持率。

隨着美國大選投票日臨近，特朗普與賀錦麗的爭吵愈發激烈。近來，特朗普多次在公開場合猛烈抨擊賀錦麗，這甚至在共和黨內引發質疑。但對於不少共和黨人希望他針對賀錦麗少一些人身攻擊、多一些政策批評，特朗普回應說：「不管你們信不信，我非常冷靜。」

當地時間8月15日，在美國新澤西州舉行的一場新聞發布會上，特朗普對賀錦麗的能力和智力提出質疑。「我不太尊重她的智慧，我認為她會是一個糟糕的總統，」特朗普說，「他們希望我友善，但他們那些人對我卻不友善。他們想把我關進監獄。」

當被問及如何看待共和黨內有關減少對賀錦麗人身攻擊的呼聲時，特朗普回應稱：「至於人身攻擊，因為她對這個國家所做的一切，我對她非常生氣。我對她很生氣，因為她會把司法系統當作武器來對付我和其他人。我對她很生氣。我認為我有權對她進行人身攻擊。」

2024年8月17日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）出席競選集會。（Reuters）

美國《紐約時報》17日發布的最新民調顯示，目前特朗普和賀錦麗在搖擺州依然「勢均力敵」。在亞利桑那州和北卡羅來納州，賀錦麗分別以50%對45%、49%對47%的支持率領先於特朗普。特朗普則以49%對47%在內華達州和50%對46%在佐治亞州保持領先。

本文獲觀察者網授權轉載

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