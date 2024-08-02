賀錦麗和特朗普打成平手：民主黨到高峰了嗎？｜美國大選

拜登（Joe Biden）退選、賀錦麗（Kamala Harris）頂上不足兩周，民主黨的總統選舉選情已經出現了巨變。根據270towin網站的統計，最近的11個全國民調取平均值計算，賀錦麗稍勝特朗普（Donald Trump）0.3個百分點。相較之下，拜登退選前取12個民調平均值則落後特朗普2個百分點。

根據RealClearPolitics計算辦法稍微不同的平均民調，特朗普的領先幅度由3.1個百分點，收窄至民調誤差範圍內的1.4個百分點。

在搖擺州的問題上，如明尼蘇達（Minnesota）等在拜登手上由穩定藍州逐漸走向搖擺的州份，到了賀錦麗手上重新變成了賀錦麗領先超過6個百分點的穩定藍州。

根據270towin網站的統計，最近的11個全國民調取平均值計算，賀錦麗稍勝特朗普（Donald Trump）0.3個百分點。（網站截圖）

像北卡羅來納（North Carolina）、亞利桑那（Arizona）、內華達（Nevada）、喬治亞（Georgia）這類在拜登退選前幾乎落入共和黨手中的偏紅搖擺州，賀錦麗也將其與特朗普的民意距離收窄至民調誤差範圍之內（按：在亞利桑那則非常接近誤差範圍）。

經常被放在一起討論的密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）、賓夕法尼亞（Pennsylvania），賀錦麗在前兩州已重新回到了稍微領先特朗普的位置，在賓州則把差距收窄至1個百分點以內的水平。

整體而言，在各個搖擺州中，賀錦麗的支持度都有大約3個百分點上下的提升。賀錦麗的參選重新讓2024年這場總統選舉由「民主黨敗選可期」變成了一場很可能再次由搖擺州輕微選票差距來決定的「競爭性選舉」。

賀錦麗7月31日在德州侯斯頓出席Sigma Gamma Rho大學女生聯誼會的集會，台下支持者反應熱烈。（Reuters）

賀錦麗在多數選民階層中都有明顯比拜登更佳的支持度，無論是男女性、黑人、拉丁裔、年輕選民，還是獨立選民，皆是如此，只有在50歲以上選民當中稍微下跌。

根據YouGov民調，賀錦麗在民主黨人、自由派、黑人、溫和選民、30歲以下選民、女性、市郊選民、拉丁裔、獨立選民、男性、白人、65歲以上選民的各個群組當中，都有比拜登更高的好感度。整體而言，特朗普的好感度淨值是-38%，拜登是-30％，而賀錦麗則只得-13%，可見選民對她的接受程度遠比兩位老人家為佳。

同時，2020年的拜登選民對於本年投票給民主黨有感熱情的比例在賀錦麗領軍之後大增超過三成，而他們可能投給第三黨候選人的比例則大減了超過六成。

根據RealClearPolitics收集得來的賭盤數字，賀錦麗勝算落後特朗普大約8個百分點，遠低於拜登7月21日宣布退選當日的近20個百分點差距，以至6月27日拜登辯論災難之後的近35個百分點差距，回復到本年5月左右的水平。

過去3個月的總統大選賭盤勝算走向。（網站截圖）

在賀錦麗投入選舉第一周，她就籌得了2億美元捐款，當中66％是來自首次捐款的支持者，其全國新選舉義工人數增加17萬。部份民主黨人自我感覺極其良好，甚至連中期選舉中共和黨領先接近20個百分點的歷史搖擺州佛羅里達（Florida）也認為值得投入競選資源爭勝。

在過去近兩周，由共和黨人翻出來的賀錦麗「椰子樹掉出來」古怪言論和大笑，從他們原想用來將賀錦麗包裝成瘋女人的宣傳，變成了網絡上透過各種改圖和短片讓民眾感覺賀錦麗搞笑、真實、親近的熱門話題。

特朗普嘗試為賀錦麗改的花名，如「Lyin’ Kamala」（騙子賀錦麗）又或者「Laughin’ Kamala」（大笑賀錦麗）等，都完全沒有到位，跟「Sleepin’ Joe」（已睡着的拜登）差距極大。

他7月31日在全國黑人記者協會中質疑賀錦麗突然「變成黑人」的爭議言論，更打破了特朗普遇刺、共和黨全國代表大會以來全黨一致力撐特朗普的大勢，連包括部份MAGA派在內的共和黨政客也不敢正面支持特朗普的種族牌，甚至間接作出批評。

美國共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）2024年7月31日在美國賓夕法尼亞州哈里斯堡市（Harrisburg）舉行競選集會。（Reuters）

相較之下，賀錦麗和民主黨人推出了「特朗普很奇怪」（Trump is Weird）的宣傳策略，卻大獲好評。

特朗普以政治人格與他本人非常接近的39歲俄亥俄州聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）作為其副手人選的決定，更為他帶來愈來愈多的麻煩。不知從何而來稱萬斯曾在其成名之作《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）中描述他曾跟梳化做愛的虛假資訊在網上廣傳；他自己過去批評「沒有生孩子的養貓女人」對國家未來沒有直接利益之類的言論，嚴重得罪女性選民；他試圖抄襲特朗普式的無厘頭搞笑卻得不到集會支持度響應的尷尬，也成為了網民嘲笑對象（以下片段）。

有共和黨人甚至開始向媒體表示萬斯的人選是特朗普所有選項當中最差的一個。

相較之下，賀錦麗則將副手人選的範圍集中在可以為她爭取更多支持的政治人物身上。目前所有熱門選項都是紅州、搖擺州出身的白人男性，而且各有特出之處，例如前太空人、亞利桑那聯邦參議員凱利（Mark Kelly）專精美墨邊境移民問題；曾任紅州市長的交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）除了可變成首位同性戀副總統之外，也經常在《霍士新聞台》（Fox News）上向共和黨人有效辯護民主黨理念等等。

從選舉走勢來看，雖然人們普遍認為特朗普勝算依然稍高於賀錦麗，但賀錦麗的選情卻不斷向上，特朗普則停滯不前甚至開始後退。

這是否拜登退選的曇花一現？民主黨是否已經到了選情高峰？

答案是很可能還沒有。賀錦麗下周將選出副總統人選，其後將有一波新聞熱潮，像萬斯被選上後一般。民主黨到8月19至22日也會舉行全國代表大會，到時候又會有另一波的媒體關注。由於賀錦麗多次公開挑戰特朗普和她辯論，兩人有可能在跟從拜登同特朗普此前的安排在9月10日進行辯論，又或者以其他形式進行辯論。這些發展都有可能繼續推高民主黨選情。

同時，民主黨政府也很有可能會利用拜登剩下來的近半年任期來達成對競選有利的政績，例如8月1日同俄羅斯達成的大型囚犯交換一般。

此刻的選舉主動權確實已回到了民主黨手上，特朗普遇刺事件的震撼感覺上已變得非常遙遠，共和黨人必須尋找別的辦法來重新取回主動。