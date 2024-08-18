美國15歲少年研發治皮膚癌肥皂 獲選《時代》周刊2024年度兒童
撰文：劉耀洋
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美國維珍尼亞州（Virginia）15歲少年貝克萊（Heman Bekele）正研發一款肥皂，未來可望用於治療甚或預防多種形式的皮膚癌，他8月15日獲《時代》周刊（TIME）選為「年度兒童」（Kid of the Year）。
《時代》周刊15日稱，貝克萊自小熱愛做實驗，會把能找到的任何東西混在一起，看看最終會得到什麼結果。他7歲生日前曾收到一個裝有氫氧化鈉的化學實驗套組，在將其與鋁混合後，差點意外引發一場火災。
貝克萊在就讀中學後，2023年10月在「青年科學家挑戰賽」中以一款「未來可能用來預防與治療多種形式皮膚癌」的肥皂，獲得獎金2.5萬美元，更被評選為美國最佳青年科學家。
報道指出，皮膚癌治療的全球平均價格將近4萬美元（約31.2萬港元）。貝克萊表示，若肥皂作為藥物傳遞媒介，成本能便宜更多。他解釋：「什麼東西每個人都能使用？無論社會經濟地位如何，幾乎每個人都使用肥皂與水來清潔」。
貝克萊2024年2月參加有關黑色素瘤的活動時，有幸獲得約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）分子生物學家Rito Rebecca青睞與贊助，他自同年夏天已前往其位於巴爾的摩（Baltimore）的實驗室進行研究，希望有朝一日能研制出能治療皮膚的癌肥皂。
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