英國王室又多位病人　安德魯王子前妻莎拉治好乳癌再患皮膚癌

撰文：歐敬洛
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繼王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及國王查理斯三世（King Charles III）健康出現問題後，英國王室再公布約克公爵夫人（Duchess of York）莎拉（Sarah Ferguson）發現患上皮膚癌，現正接受治療。

王室發言人表示，莎拉在接受乳房重建手術期間，因應皮膚上的幾個痣進行了切除及分析，當中發現其中一個屬惡性黑色素瘤。

發言人稱莎拉「正在接受進一步檢查，確保是早期就發現的問題。」莎拉在2023年6月確診患上乳癌並接受乳房切除手術：「沒想到這麼快又被診斷出患上皮膚癌，但公爵夫人仍保持積極態度。」

黑色素瘤是皮膚癌的一種，是黑色素細胞發展病變而成的癌症。年齡、膚色、有很多痣、經常曝曬都是致病的原因。黑色素瘤可由痣發展而成，因此觀察痣外觀上的改變，包括尺寸變大、邊緣不規則、顏色改變等都是病變的前兆。

莎拉1986年下嫁安德魯，誕下兩名女兒。1996年5月底，英國王室宣布了安德魯離婚消息。

圖為2023年12月25日，約克公爵夫人莎拉出席在英格蘭東部桑德靈漢姆莊園舉行的聖誕節儀式。（Reuters）
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