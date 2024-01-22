英國王室又多位病人　安德魯王子前妻莎拉治好乳癌再患皮膚癌

繼王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及國王查理斯三世（King Charles III）健康出現問題後，英國王室再公布約克公爵夫人（Duchess of York）莎拉（Sarah Ferguson）發現患上皮膚癌，現正接受治療。



王室發言人表示，莎拉在接受乳房重建手術期間，因應皮膚上的幾個痣進行了切除及分析，當中發現其中一個屬惡性黑色素瘤。

發言人稱莎拉「正在接受進一步檢查，確保是早期就發現的問題。」莎拉在2023年6月確診患上乳癌並接受乳房切除手術：「沒想到這麼快又被診斷出患上皮膚癌，但公爵夫人仍保持積極態度。」

黑色素瘤是皮膚癌的一種，是黑色素細胞發展病變而成的癌症。年齡、膚色、有很多痣、經常曝曬都是致病的原因。黑色素瘤可由痣發展而成，因此觀察痣外觀上的改變，包括尺寸變大、邊緣不規則、顏色改變等都是病變的前兆。

莎拉1986年下嫁安德魯，誕下兩名女兒。1996年5月底，英國王室宣布了安德魯離婚消息。