靖國神社石柱再遭塗鴉寫大字　日本警方調查

日本傳媒8月19日報道，東京靖國神社同日凌晨遭不明人士在石柱上寫有「廁所」字眼，是繼6月之後再遭人塗鴉破壞。



共同社及時事通信社報道，東京警視廳在19日凌晨3時50分左右接報，指靖國神社內的石柱遭塗鴉。當局到場發現靖國神社入口的石柱及底座有多個寫有「廁所」、「狗」等黑色塗鴉，因此以刑事毀壞罪方向調查。

靖國神社在6月1日亦遭人塗鴉，當時神社入口附近的石柱遭人用紅色噴漆塗上英文的廁所（Toilet）一詞。中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」之後6月初自爆是自己所為，甚至公開影片，其中可看到他在寫大字前，先向石柱撒尿。

警方以涉嫌參與損壞財物、不尊重禮拜場所為由，拘捕一名29歲、居住在日本的中國男子姜卓君，並通緝2名已經離開日本的中國籍男子。

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中國外交部曾在6月初表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。當局同時提醒在外國的中國公民遵守當地法律法規，理性表達訴求。