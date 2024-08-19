中美金融工作組第五次會議　雙方簽署合作換文　盼減少不確定性

中美金融工作組於8月15日到16日在上海舉行第五次會議，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼（Brent Neiman）共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及美聯儲、美國證券交易委員會等部門亦有參會。



2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

央視新聞19日報道，雙方就中國全面加強改革的總體部署、中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

會議成員聽取技術專家組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構運營韌性、氣候風險壓力測試以及跨境交付金融服務監管等。

雙方還舉行中美金融工作組框架下首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦可持續金融，分享各自的經驗與做法，並就潛在的合作機遇交流看法。

中美金融工作組2024年8月15日到16日在上海舉行第五次會議，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼（Brent Neiman）共同主持。（中國人民銀行網站）

會議期間，中國人民銀行與美國財政部就中美金融工作組框架下加強雙邊金融穩定合作簽署換文，互換金融穩定聯絡人名單，旨在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時雙方金融管理部門能夠保持及時、暢通的聯絡渠道，減少不確定性。中國人民銀行還就有關問題向美財政部提出關切，並同意繼續保持溝通。