晤以色列總統　布林肯：當前可能是加沙停火談判「最後機會」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，現在可能是加沙地帶停火談判的「最後機會」。



綜合法新社和路透社報道，布林肯星期一（8月19日）在特拉維夫與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）舉行會議前告訴記者，現在是加沙地帶停火談判的「決定性時刻」。

他指華盛頓為推動以哈達成協議以結束戰爭而做出的最新外交努力，「可能是最好的」，也可能是讓剩餘人質回家的「一個最後機會」。

布林肯說，總統拜登派他到中東「是為了推動這項協議的達成」。他說：「現在是時候落實協議了，同時還要確保沒有人採取任何可能破壞這一進程的行動。」

布林肯（左）2024年8月19日在特拉維夫與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog，右）舉行會議（Reuters/Pool）

他說，美國還在努力確保中東局勢不再升級。

布林肯說：「我們正在努力確保局勢不升級，避免任何挑釁以及任何可能阻止我們達成這項協議的行動，或導致局勢升級和擴大到其他地方，並帶來更大的衝突。」

以哈停火談判本周將在埃及首都開羅（Cairo）重啟。在雙方恢復談判前，卡塔爾、埃及和美國在多哈舉行會議，並提出一項新提案。

哈馬斯星期天（18日）在收到新提案後發表聲明，稱新提案過於偏向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的立場，並再次指責以方破壞促成協議的努力。

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月在德黑蘭被暗殺後，西方擔心伊朗會襲擊以色列作為報復。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

