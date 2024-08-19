停火談判｜哈馬斯指美國新方案迎合內塔尼亞胡　布林肯再訪以色列

加沙停火協議尚未達成，哈馬斯8月18日發表聲明，指責以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在談判中設置新障礙，美國為配合以色列而提出新方案，內容與內塔尼亞胡的立場過於接近。內塔尼亞胡同日召開內閣會議，反指哈馬斯不肯妥協，不應針對以色列施壓。與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日抵達特拉維夫，再度展開中東之行，分析認為旨在增加敵對雙方的外交壓力。



圖為2024年8月17日，以色列特拉維夫民眾示威，反對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府處理加沙戰事手法，要求盡速實現人質獲釋。（Reuters）

《以色列時報》報道，哈馬斯在聲明中指責，內塔尼亞胡再次提出了新的條件和要求，藉此阻撓談判並延長加沙戰爭。聲明指出，美國的最新提議符合以色列的要求，包括以色列國防軍（IDF）堅持留在費城走廊（Philadelphi Corridor）、拉法口岸（Rafah Crossing）和內特扎里姆走廊（Netzarim Corridor）。此外，內塔尼亞胡在釋放安全囚犯方面提出了新條件。

哈馬斯批評，內塔尼亞胡需為阻礙達成協議負全部責任，重申協議需以之前的共識為基礎。

圖為2024年8月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的軍事公墓發表講話。（Reuters）

內塔尼亞胡：不應針對以色列施壓

布林肯已於18日抵達特拉維夫，是新一輪以巴衝突爆發以來，他第9次訪問以色列。內塔尼亞胡同日表示， 以色列在某些事情上可以靈活，但需堅守部份原則，強調以色列的安全至關重要，譴責哈馬斯頑固拒絕停火協議，外界應向哈馬斯施加壓力，而非針對以色列。

布林肯預定19日上午會見內塔尼亞胡，並會見國防部長加蘭特（Yoav Galant）、以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），然後於20日前往埃及開羅。