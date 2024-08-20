澤連斯基：烏軍已控制庫爾斯克1250平方公里　共92定居點

烏克蘭總統澤連斯基（VladimirZelenskiy）8月19日表示，烏克蘭軍方已控制俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區超過1,250平方公里的土地，以及92個定居點。



圖為2024年8月4日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏克蘭向媒體發表講話，身後擺有一架F-16戰機。（Reuters）

澤連斯基再次敦促盟友，允許烏軍使用西方武器對俄羅斯境內進行深入打擊，並指缺乏這項許可，是造成烏克蘭無法阻止俄軍向東部前線推進的主要原因。

他又表示，俄羅斯所謂「紅線」概念，已因烏軍在庫爾斯克蘇賈蘇賈（Sudzha）的行動而瓦解。

莫斯科同日表示，烏克蘭在對庫爾斯克的攻勢中，攻擊中了俄方第3座橋樑，基輔襲擊旨在開闢緩衝區，並削弱俄羅斯的戰爭力量。塔斯社並稱，庫爾斯克地區9個邊境地區超過12.1萬人已撤離。

不過，烏克蘭軍隊在其他地方處於守勢，並在東部戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）陷入苦戰。俄羅斯軍隊目前距離該市郊區約10公里，當地官員指每日有600名平民撤離，隨著俄羅斯軍隊的逼近，市政服務可能會在一周內被切斷。