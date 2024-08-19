澤連斯基：出兵俄庫爾斯克州　主要目的是設立緩衝區

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，烏方襲擊俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）的主要目的之一是在俄境內設立緩衝區。



新華社報道，澤連斯基8月18日晚發表網上講話說，目前烏軍總體防禦行動的首要任務是儘可能多地削弱俄方的戰鬥能力，並開展最大限度的反攻行動，包括通過在庫爾斯克地區的行動在俄領土上建立緩衝區。

烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleshchuk）當天早前在Telegram發文說，烏軍空襲了庫爾斯克州第二座大橋，打擊了俄方「後勤能力」。他沒有提及橋樑具體信息。俄官方和媒體暫未證實這座橋樑遇襲。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）16日證實，庫爾斯克州謝伊姆河（River Seim）上一座大橋遭烏軍襲擊，橋樑被完全摧毀。

另據塔斯社18日報道，俄羅斯武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫（）受訪時說，大量烏克蘭軍方人員在庫爾斯克方向被消滅，當地局勢已得到控制。

據俄羅斯緊急情況部消息，過去一天，庫爾斯克州邊境地區1700多名居民被疏散至安全地區。

烏克蘭軍隊8月6日起對俄羅斯庫爾斯克州發動襲擊，隨後雙方在該州爆發激烈衝突。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12日就俄南部邊境局勢召開會議時表示，俄方將堅決回應烏方在邊境地區的一系列挑釁。