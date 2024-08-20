特朗普威脅對中國自墨西哥出口汽車加稅：吸引他們在美國建廠

當地時間周一（19日），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普對路透社重申，如果自己能夠重返白宮，他將考慮取消購買電動汽車的7500美元稅收減免政策，同時透露他對任命特斯拉行政總裁馬斯克這位鐵桿盟友擔任新政府內閣或顧問職務持開放態度。



報道稱，特朗普還談到要通過加徵新的關稅，以阻止中國和其他汽車製造商在墨西哥生產出口至美國的汽車，但他繼續對車企來美國本土生產表示歡迎，「如果中國和其他國家想來這裏賣車，他們就會在這裏建廠，僱傭我們的工人。我們將製造自己的汽車。我想製造我們自己的汽車。」

據路透社報道，在賓夕法尼亞州約克市的一場競選活動結束後，當被問及電動汽車稅收抵免問題時，特朗普直接說了句，「稅收抵免和稅收優惠通常不是什麼好事。」

「我不會對此做出任何最終的決定。」他說，「我是電動汽車的忠實粉絲，但我也喜歡傳統燃油汽車，以及混合動力汽車和其他任何可能出現的（不同類型的）汽車。」

特朗普補充道，如果重返白宮，他將廢除拜登政府的規定，這些規定促使汽車製造商生產更多的電動汽車和混動汽車，以滿足更嚴格的排放標準。他認為，由於成本和電池續航能力問題，電動汽車的市場規模「要小得多」。

2024年8月17日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）出席競選集會。（Reuters）

路透社稱，特朗普所指的是，他在時任總統期間（2019年）早就想廢除的、價值7500美元的美國電動汽車稅收抵免政策，拜登政府在2022年又擴大了這一政策範圍。報道指出，如果特朗普再次入主白宮，他可能會採取措施推翻美財政部的規定，或者直接要求美國國會完全廢除這一規定。

本月月初，特朗普在佐治亞州一場競選集會上也曾提到，他不支持讓所有人使用電動汽車，但因為特斯拉CEO馬斯克已經成為他的「堅定支持者」，所以自己必須支持電動汽車。

在此後與馬斯克進行一對一對話時，特朗普也再次強調，儘管他認同特斯拉的電動車性能卓越，但這不意味着每個人都應該擁有一輛電動汽車。

在這場據稱總瀏覽量高達近10億次的連線中，特朗普提到馬斯克是他的朋友，一個好人和聰明人，同時他仍反對每個人都轉向使用電動汽車的想法。

特朗普的主張可能並不利於全球電動汽車領導者之一的特斯拉，不過已然成為其鐵桿盟友的馬斯克並未改變對特朗普的公開支持。

在承認會向支持特朗普的超級政治行動委員會捐款後，馬斯克一邊說着，無論特朗普將如何調整電動汽車政策，「一切都會好起來的」；一邊又表明，他願意在特朗普新政府中「發揮作用」。

路透社提及此事時，對於是否會考慮任命馬斯克擔任顧問或內閣職務時，特朗普給出了肯定回答。

「他是一個非常聰明的人。如果他願意，我當然會考慮」，特朗普說。

2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

特朗普的態度已經影響了馬斯克的商業決策。彭博社7月底曾報道稱，馬斯克被傳出暫停特斯拉墨西哥工廠投資計劃，直到大選塵埃落定後再做打算。據報道，這個決定與特朗普承諾上任後將對部份自墨西哥進口的商品徵收更多關稅有關。

從今年3月開始，他一再叫囂要對中國車企在墨西哥生產並出口至美國的汽車加征巨額關稅，稅率區間已經在一次次表態中拉到了200%，揚言要讓這些車在美國「賣不出去」；然後又擺出一副合作姿態，宣稱支持中國電動車企業在美投資建廠。

在回答路透社的問題時，特朗普周一也重申了這一觀點，他聲稱將通過徵收新的關稅，來阻止底特律汽車三巨頭（通用、福特、Stellantis集團）和其他汽車製造商在墨西哥生產出口給美國人的汽車，還要阻止中國車企在墨西哥建廠。

「如果你對這些汽車徵收關稅，他們就會在這裏（美國）生產。」特朗普繼續指責墨西哥正在「竊取美國汽車工業」，還稱可以向車企提供激勵措施，吸引中國和其他國家的車企在美國建廠，「他們就會僱傭我們的工人。我們將生產自己的汽車。我想生產我們自己的汽車。」

不過，港媒早前指出，對於特朗普來說，允許中國企業在美建廠是防止廉價中國電動車湧入美國市場的「替代方案」，中國汽車製造商對此大多保持沉默，並採取觀望態度。

報道援引專家分析稱，中國汽車製造商認為拜登的關稅政策反映了對中國參與價值鏈的更廣泛抵制，但即便如此，他們也不太可能在未來放棄美國市場。只是與美國企業不同，中企有更多空間制定中長期計劃，「中國企業正在等待市場回歸理性。」

報道稱，特朗普的表態顯示出共和黨內部對未來中國在美國進行工業投資的態度正在出現分歧。特朗普沒有詳細說明他為中國汽車製造商在美國經營所設想的條件，有分析人士表示，如果特朗普尋求鼓勵此類投資，他可能不需要共和黨議員的支持。「特朗普可以在此類政策上影響他的政黨，因為他不需要國會批准外國直接投資。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

