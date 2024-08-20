美國大選｜賀錦麗倡企業稅率增至28%　特朗普批「經濟破壞者」

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊19日表示，賀錦麗承諾會推動將企業稅率由目前的21%提高至28%。共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日抨擊她的經濟政策，形容她是「經濟破壞者」（Economy wrecker）。



路透社19日報道，賀錦麗競選團隊發言人James Singer稱，提高企業稅是負責任的財政方式，將錢回饋勞動階層，並確保億萬富翁和大企業分擔應有的份額。美國無黨派利益團體同日表示，相關倡議將在十年內減少1萬億美元的赤字。

美國民主黨全國大會2024年8月19日開鑼，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在舞台上向支持者揮手致意。（Reuters）

美媒20日報道，特朗普19日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的一間工廠發表演說時，批評賀錦麗的經濟政策，並強調如果她當選總統，將會摧毀美國。

特朗普在任總統期間，曾把企業稅率從35%削減至21%，並實施其他減稅措施，相關稅務優惠有效期將在2025年屆滿。