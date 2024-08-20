李強抵莫斯科展開訪俄行程　稱此訪為賡續世代友好及深化互利合作

應俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀請，中國國務院總理李強8月20日上午乘包機離開北京，赴莫斯科舉行中俄總理第29次定期會晤並正式訪問俄羅斯。 當地時間20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱了儀仗隊。



8月20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。這是李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱儀仗隊。（新華社圖片）

俄衛網報道，李強乘坐專機抵達莫斯科伏努科沃機場，俄方在機場舉行隆重歡迎儀式，升起中俄兩國國旗，儀仗隊列隊迎接貴賓，並奏響中俄兩國國歌。俄羅斯外交部副部長魯堅科（Andrey Rudenko）、俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）等俄羅斯官員在舷梯邊迎接李強。

新華社報道，李強抵步後表示，過去75年，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，歷久彌堅、歷久彌新。在習近平主席和普京總統的戰略引領下，新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，各領域合作成果豐碩，友好情誼深入人心，國際協作緊密有效，樹立起新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

李強指出，今年以來，兩國元首兩度會晤，為中俄關係在建交75周年的歷史新起點上實現新發展作出頂層設計和戰略部署。他此次到訪俄羅斯，是為落實兩國元首共識、賡續世代友好、深化互利合作而來。相信在雙方攜手努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會有更加美好的明天。

8月19日，俄羅斯政府新聞處發布消息稱，應俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀請，李強8月20日至22日正式訪問俄羅斯。