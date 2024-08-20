李強晤越共總書記蘇林　稱中方視越南為周邊外交優先方向

國務院總理李強8月19日在北京會見訪華的越共中央總書記、國家主席蘇林。李強表示，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向，又指中越經貿聯係緊密、產業互補性強，合作空間廣闊。中方願同越方賡續傳統友誼，深化互利合作，推動中越命運共同體建設不斷走向深入。



圖為2024年8月19日，在中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，中國國家主席習近平與越共中央總書記、國家主席蘇林展走過儀仗隊。 （Reuters）

中共中央總書記、國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（Reuters）

李強指出，中方願同越方堅定雙向奔赴、相互成就，加快推進共建「一帶一路」倡議同「兩廊一圈」戰略對接，提升互聯互通水平，擴大貿易投資規模，加強農業、基礎設施、能源、數字經濟、綠色發展、關鍵礦產等領域合作，推動兩國合作提質升級。

此外，中方願同越方共同辦好明年兩國建交75周年系列慶祝活動，深化文旅、教育、衛生等人文交流。雙方要加強在聯合國、東盟、瀾湄合作等多邊機制下的協調配合，推進三大全球倡議框架內合作。

蘇林表示，越方始終將對華關係視為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，堅定恪守一個中國原則，願同中方共同落實兩黨兩國領導人達成的重要共識，密切各層級交流，鞏固政治互信，深化貿易、投資、交通、旅遊、教育、地方等各領域務實合作，推動構建具有戰略意義的越中命運共同體。