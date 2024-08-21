何立峰：中俄合作展現強大韌性和活力　體現兩國關係特殊性

中共中央政治局委員、國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰同俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）20日在莫斯科共同主持召開中俄總理定期會晤委員會第二十八次會議。



何立峰指出，今年是中俄建交75周年，在兩國元首的戰略引領下，中俄各領域務實合作取得積極進展，雙邊貿易穩中有進，在建重點項目扎實推進，能源、農業等傳統領域合作不斷鞏固，科技、環保、綠色低碳等新興領域合作持續拓展，金融、運輸、通信、海關、城建等領域合作富有成效，地方和企業間交往活躍，兩國合作展現出強大韌性和活力，充分體現了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平和特殊性。

中俄關係／中俄國旗。（Reuters）

何立峰指出，中方願同俄方共同努力，落實好兩國元首重要共識，謀劃好下一步合作重點，為中俄總理第二十九次定期會晤做好准備。雙方要再接再厲，推動經貿合作持續穩步發展，實施好重大合作項目，不斷提升制度保障水平，及時有效解決合作中遇到的困難和問題，推動中俄務實合作取得更多成果。

切爾內申科表示，俄方願同中方共同努力，持續深化各領域務實合作，推動俄中合作不斷邁上新台階，更好造福兩國和兩國人民。

雙方有關部門圍繞相關領域合作進行了深入溝通交流，達成一系列合作成果和共識。