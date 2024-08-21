李強訪俄第二天　今晤普京與米舒斯京

中國國務院總理李強在當地時間8月20日下午搭機飛抵莫斯科伏努科沃機場，正式訪問俄羅斯。8月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將會見李強，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將與李強舉行會談。



俄羅斯政府新聞處公布，應米舒斯京邀請，李強於8月20日至22日對俄羅斯進行正式訪問。兩國總理將舉行第二十九次定期會晤。

當地時間8月20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱了儀仗隊。

8月20日下午，李強乘包機抵達莫斯科伏努科沃機場。俄方在機場為李強舉行隆重的歡迎儀式。這是李強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱儀仗隊。（新華社圖片）

抵達機場時，李強表示，過去75年，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，歷久彌堅、歷久彌新。在中國國家主席習近平主席和普京總統的戰略引領下，新時代的中俄關係煥發出新的生機與活力，兩國政治互信更加牢固，各領域合作成果豐碩，友好情誼深入人心，國際協作緊密有效，樹立起新型國際關係和相鄰大國關係的典範。

李強指出，今年以來，兩國元首兩度會晤，為中俄關係在建交75週年的歷史新起點上實現新發展作出頂層設計和戰略部署。我此次到訪俄羅斯，是為落實兩國元首共識、賡續世代友好、深化互利合作而來。相信在雙方攜手努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係一定會有更加美好的明天。