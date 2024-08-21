韓國第一夫人「手袋門」走向完結？　韓媒：檢方認定無犯罪嫌疑

韓國總統尹錫悅的夫人金建希因2022年9月「手袋門」被指涉嫌貪污，韓聯社8月21日報道，檢方認定金建希無犯罪嫌疑。



圖為韓國總統尹錫悅2023年4月24日至30日訪問美國期間，與夫人金建希一同造訪白宮，與美國總統拜登及夫人吉爾（兩人皆不在圖中）一同在陽台上揮手。（韓國總統辦公室網站）

報道指，首爾中央地檢刑事1部已向地檢檢察長李昌洙彙報，主張金建希不構成違反反貪法，認為金建希2022年9月從旅美牧師崔在英（音譯）處收受的名牌手袋與尹錫悅履行總統職務無關。

韓聯社21日引述來自法律界的消息指，檢方因此很可能得出「根據反貪法，尹錫悅無申報義務」的結論。

檢方得出最終結論並結案需要一定時間，並在22日將案件上報至檢察總長，崔在英23日將作為涉案人，提請大檢察廳召開調查審議委會議。

韓國總統尹錫悅與妻子金建希2023年11月20日起一連四天訪問英國（REUTERS）

韓國國民權益委員會曾介入調查，6月判斷金建希沒有違法，宣布結案，委員會中調查該案的1名高官8月8日被發現在家中死亡，韓媒9日報道，該官員生前曾向熟人抱怨「做了違背良心的事。」