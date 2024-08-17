前女婿涉貪污　韓國檢方調查文在寅賬戶　反對黨：明顯政治報復

據韓聯社、《朝鮮日報》等韓媒8月16日報道，為調查韓國前總統文在寅的前女婿徐某涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案，韓檢方對前總統文在寅夫婦金融賬戶進行扣押搜查。當地時間16日，韓國最大在野黨共同民主黨27名議員就此事發表聯名聲明稱，「這是明顯的政治報復，必須立即停止」。



2021年6月11日，英國Newquay，時任韓國總統文在寅與時任第一夫人金正淑飛抵英國。（Getty）

據《朝鮮日報》報道，全州地方檢察廳近日從法院取得了對文在寅夫婦的金融賬戶進行追查的扣押搜查令，正在對文在寅夫婦與其女兒文多惠一家的資金交易過程進行分析，以調查文在寅夫婦是否在其前女婿徐某涉嫌「入職泰國易斯達航空享有特殊優惠」一案中給予過幫助。

韓國檢方認為，文在寅女兒文多惠一家在結婚後一段時間內始終沒有固定收入，此時期文在寅夫婦持續為女兒一家提供生活費，直到前女婿徐某入職泰國易斯達航空工作後才停止。檢方指出，如果在子女無法獨立維持生計的情況下，原本由父母提供的生活費由泰國易斯達航空等方面代為提供，這筆錢可以看作是對文在寅的行賄。

針對相關情況，曾在文在寅政府時期擔任幕僚的27名共同民主黨議員16日發表聯名聲明表示，此行為是「明顯的政治報復」，呼籲韓檢方「必須立即停止」。

2021年5月10日，韓國首爾，時任韓國總統文在寅在總統官邸發表就職4周年特別演說。（Getty）

聲明稱，韓檢方四年來一直在進行「跟蹤式調查」，不僅騷擾了文在寅的前女婿，還騷擾了他身邊的其他家人朋友，但至今仍未得出結論，「在此過程中，有消息稱一名檢方官員對證人提到『我們需要逮捕文在寅』，這讓人擔心調查的最終目的是針對前總統文在寅」。

「如果前總統的女婿找工作、領薪水都是行賄，那總統一家又是如何謀生的？他們是在要求我們不要呼吸嗎？」聲明寫道。

據此前報道，韓檢方對文在寅前女婿徐某的訴訟調查在2020年9月由當時的主要反對黨國民力量黨向檢察官提起。

檢方認為，前共同民主黨議員李相稷2018年3月被任命為中小風險企業振興公團理事長後，於同年7月讓沒有航空界工作經驗的徐某擔任自己為實際所有人的泰國易斯達航空的高管，並令其員工幫助徐某一家移居泰國，這些都被檢方懷疑是讓李相稷擔任重量級公職的理事長職位的代價。

徐某在泰國居住至2020年初，每月從公司收取800萬韓圜（約4.62萬港元）的工資和350萬韓圜（約2.02萬港元）左右的房屋租賃費等。文多惠一家往返韓國時還免費乘坐易斯達航空的客機。檢方認為，在此期間徐某獲取了超過2億韓圜（約120萬港元）。

2020年6月6日，韓國大田，圖為時任韓國總統文在寅出席韓國陣亡將士紀念日。（Getty）

文在寅前女婿徐某2024年年初接受了3次檢方調查，但他行使了拒絕陳述的權利。調查組內部從2023年開始要求盡快追查文在寅夫婦的賬戶，但韓國大檢查廳等部門直到最近才接受了這一要求。一位韓法律界人士表示：「因為是對前總統及其家人進行調查，所以反而應該更快進行處理。如果有政治方面的負擔，不僅調查會被推遲，結果也往往很荒唐。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

