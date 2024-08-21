意大利西西里遊艇海難　英媒：英國富商林奇遺體尋獲

英國豪華風帆遊艇Bayesian號8月19日清晨在意大利西西里（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）以東的Porticello港口附近遇上強烈風暴後沉沒。船上22名乘客中有15人獲救，1人遺體已被尋回，另有6人失蹤。英媒21日報道，救援人員尋回5具遺體，其中包括英國富商林奇（Mike Lynch）。



英國科技界富豪Mike Lynch在2019年6月現身倫敦（Getty）

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）21日報道，搜救人員從沉沒的遊艇中尋回5具遺體，其中包括英國科技大亨林奇，以及其18歲的女兒Hannah。不過救援隊仍未正式公布尋獲的遺體名單，路透社則有另一說法，22日引述消息人士指，搜救人員尋獲的5具遺體中，未包括18歲的Hannah。

救援人員表示，遊艇沉在近50米深的海底，潛水員需要採取特殊的預防措施，在水底只有約8-10分鐘工作時間，便要浮上水面輪班。

社交媒體上的影片可見救援船隻靠岸：