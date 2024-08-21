意大利西西里遊艇沉沒影片曝光 目擊者：1分鐘內遭風暴吞噬
撰文：劉耀洋
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一艘載有22人的遊艇8月19日在意大利西西里島（Sicily）海岸沉沒，英媒20日報道，迄今6人仍然下落不明，包括英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）和他的18歲女兒。災難過程被一間岸邊別墅的閉路電視拍下。
意大利安莎通訊社（ANSA）報道， 閉路電視畫面顯示，遊艇在距離岸邊200米的地方閃爍燈光，但隨着風雨愈來愈大，船體輪廓與燈光，消失在夜色當中。
別墅屋主憶述，當時風雨很大，別墅一共20多個閉路電視鏡頭，只有一個未受風雨干擾，拍下當時發生的事情。
別墅屋主表示：「在短短60秒內，你可以看見船隻完全消失於風暴中。」
涉事遊艇19日凌晨於西西里島外海遇上強烈風暴沉沒，目前15人獲救、1人罹難、6人下落不明。失蹤者除了林奇父女，還包括摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）、林奇律師莫維洛（Chris Morvillo）等。
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