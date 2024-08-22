美國大選｜賀錦麗氣勢如虹一個月籌5億美元　7月籌款是特朗普4倍

英國媒體報道，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）成為民主黨總統候選人後，她的競選團隊在過去一個月籌得約5億美元（約39億港元）。這是前所未有的數字，反映了民主黨捐款者對11月5日總統選舉的熱情。據聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）公布的數據，賀錦麗7月共籌得2.04億美元（約15.9億港元），特朗普僅籌得4800萬美元（約3.74億港元），前者的籌款數字是後者的4倍。



四名熟悉賀錦麗籌款活動的消息人士告訴路透社，7月21日開始投入總統競選的賀錦麗在四週內就籌集到這筆龐大的資金。

競選資金對於廣告和拉票活動至關重要，這些活動有助於吸引選民到投票站投票，並說服中間選民前往投票。

美國總統拜登（Joe Biden）放棄競選連任後，大量資金隨即湧向賀錦麗的競選團隊，這些資金在拜登與共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）辯論後被「抽起」。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

賀錦麗在競選的第一週就籌集到2億美元（15.6億港元），並迅速獲得大量支持她成為民主黨總統候選人。

賀錦麗競選團隊表示，他們在7月籌集了3.1億美元（約24.16億港元），使賀錦麗從拜登退選前的籌款數額一下子增加到超過10億美元（約78億港元），為美國史上最快突破這一籌款門檻的一次。

2024年8月19日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在伊利諾州芝加哥聯合中心舉行的民主黨全國代表大會 (DNC) 第一晚發表講話。（Reuters）

特朗普的競選團隊表示，他們在7月籌集了1億3870萬美元（約10.83億港元），手頭有3億2700萬美元（25.49億港元）現金。特朗普在第二季度的籌款額超越拜登。

賀錦麗和競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）本週在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC），獲正式提名為2024年民主黨總統和副總統候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

