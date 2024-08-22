泰國飛機墜機5中國公民死亡　包括兩名12及13歲兒童

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）8月22日發生一宗小型飛機墜機意外。據美國媒體引述當地政府發言人表示，9人死亡，包括5名來自香港的中國公民。而根據泰媒公布的乘客名單，年齡介乎12歲至61歲。



香港入境處今（23日）確認涉事人員並非香港居民，指至今未有接獲港人求助。

泰媒公布死者名單：

張晶晶（Chang Jing Jing，12歲）

張虞（Chang Jing，43歲）

唐宇（Tang Yu，42歲）

尹勁峰（Yin Jin Fang，45歲）

尹航（Yin Han，13歲）

Napak Jeerasiri （35歲）

Siriyupa Arunathit （26歲）

Pornsak Totap（30歲，副機師）

Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，泰國電視台發布遇難者的照片、姓名和年齡。（X@humanplus99）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

墜機地點位於北柳府Bang Pakong區。飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，不幸在泰國北柳府墜毀。飛機型號為Cessna Caravan C208B。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

據美聯社引述差春騷府發言人表示，機上有5名來自香港的中國遊客、2名泰國女機員與2名泰國飛行員。

根據泰媒發布的乘客名單，5名中國人之中，有2名未成年人士，分別為12歲與13歲，其餘3人均為40歲以上。

另外2名泰國乘客為26歲女子與35歲女子。兩名泰國飛行員分別為30歲與61歲。

該小型飛機編號為TFT209號。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，圖為墜機現場，搜救隊展開工作。（X@PakistaniIndex）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，圖為墜機現場。（X@PakistaniIndex）

泰國媒體在墜機現場的報道影片：