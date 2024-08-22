泰國飛機墜機5中國公民死亡 包括兩名12及13歲兒童
撰文：成依華 王海 許懿安
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泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）8月22日發生一宗小型飛機墜機意外。據美國媒體引述當地政府發言人表示，9人死亡，包括5名來自香港的中國公民。而根據泰媒公布的乘客名單，年齡介乎12歲至61歲。
香港入境處今（23日）確認涉事人員並非香港居民，指至今未有接獲港人求助。
泰媒公布死者名單：
張晶晶（Chang Jing Jing，12歲）
張虞（Chang Jing，43歲）
唐宇（Tang Yu，42歲）
尹勁峰（Yin Jin Fang，45歲）
尹航（Yin Han，13歲）
Napak Jeerasiri （35歲）
Siriyupa Arunathit （26歲）
Pornsak Totap（30歲，副機師）
Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）
墜機地點位於北柳府Bang Pakong區。飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，不幸在泰國北柳府墜毀。飛機型號為Cessna Caravan C208B。
據美聯社引述差春騷府發言人表示，機上有5名來自香港的中國遊客、2名泰國女機員與2名泰國飛行員。
根據泰媒發布的乘客名單，5名中國人之中，有2名未成年人士，分別為12歲與13歲，其餘3人均為40歲以上。
另外2名泰國乘客為26歲女子與35歲女子。兩名泰國飛行員分別為30歲與61歲。
該小型飛機編號為TFT209號。