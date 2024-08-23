泰國墜機｜來自香港5死者名單曝光　起飛11分鐘後失聯墜泥沼

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）8月22日有小型飛機墜毁，機上9人全部罹難。內地央視報道，據北柳府官方發布的消息，失事飛機上載有5名中國籍乘客。而多間外國媒體指出，5名中國死者為遊客並來自香港。根據泰國媒體公布死者名單及照片，5人介乎12至45歲，當中包括兩名分別12及13歲的兒童。



泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，圖為墜機現場，搜救隊展開工作。（X@PakistaniIndex）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，9人死亡，圖為墜機現場。（X@PakistaniIndex）

泰國《民族報》（ Nation Thailand）發布9名死者的英文名單，根據姓氏估計前5位為中國死者，暫未知他們的關係。另外4人包括泰國籍的機師及副機師，餘下2人據指為女性，有媒體指是遊客，但亦有指是泰國籍的機組服務人員。

張靜靜（Chang Jing Jing，音譯，12歲）

張靜（Chang Jing，音譯，43歲）

唐宇（Tang Yu，音譯，42歲）

尹金芳（Yin Jin Fang，音譯，45歲）

尹航（Yin Han，音譯，13歲）

Napak Jeerasiri （35歲）

Siriyupa Arunathit （26歲）

Pornsak Totap（30歲，副機師）

Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

墜紅樹林沼澤前傳爆炸聲

該架型號為Cessna Caravan C208B的小型飛機，原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，下午3點30分被指在北柳府一處村落附近墜毁，現場為紅樹林沼澤。據目擊者稱，在飛機墜入森林之前聽到巨大的爆炸聲，碎片擊中了附近民房。

搜救人員趕到現場，發現小飛機殘骸散落，被泥沼掩埋，現有約100米長的煞痕。搜救人員最初發現了一個屬於外籍女性的手提箱、一些嬰兒用品、手錶、錢包、照片等。

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

泰國北柳府2024年8月22日一架小型飛機失事，多人死亡，圖為搜救隊展開工作（影片截圖）

出動機械挖泥抽走水 發現死者殘肢

救援隊開始在該地區搜索，期望發現生還者。 《民族報》報道，下午5點，北柳府省長Chonlathi Youngtrong指示部署挖土機，挖走泥濘及抽走積水。由於天色漸暗，加上晚上8時左右即將漲潮，團隊爭分奪秒地工作。

晚上7點40分，挖土機在現場陸續挖出死者殘肢，以及各種物品，包括手提箱、飛機座椅和證件等。

泰媒Shropshire Star ，飛機隸屬泰國飛行服務有限公司（Thai Flying Service Company,），下午2點46分從素萬那普機場起飛，起飛僅11分鐘後失去聯繫，墜落位置距離起承機場僅約40公里，未知出事原因。