冰島雷恰角半島松茲努克火山口附近地震連連　火山噴發

新華社8月22日稱冰島西南部雷恰角半島（Reykjanes peninsula，又譯雷克雅內斯半島）22日再次發生火山噴發。



據冰島國家廣播局報道，噴發始於當地時間晚上9時26分，熔岩從雷恰角半島松茲努克火山口不斷噴出。在此之前，火山口附近曾發生一系列小型地震。受火山噴發影響，雷恰角半島南部的格林達維克鎮、鄰近的冰島著名旅遊勝地「藍湖」（Blue Lagoon），以及附近的斯瓦特森吉發電廠（Svartsengi power plant）已進行緊急疏散。

2024年5月29日，冰島雷恰角半島（Reykjanes peninsula，又譯雷克雅內斯半島）格林達維克（Grindavik）附近一座火山爆發，噴出熔岩和煙霧。（Reuters）

冰島機場運營部門表示，這次火山噴發沒有對位於雷恰角半島的凱夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）的航運造成影響。

雷恰角半島發生火山5月29日噴發過，是自2023年12月以來該地區發生的第5次噴發。這次噴發持續至6月下旬。