印尼火山狂噴煙灰　如海嘯直撲登山客　驚險逃命影片曝光

印尼哈馬赫拉島北部的杜科諾火山（Dukono）近期噴出大量火山煙灰，煙灰竄升至8000英尺（約2.4公里）高空。



然而在此之際，有多名登山客正在攀登，眾人迅速下山躲避。整個驚險瞬間全被無人機拍下，畫面在網絡上流傳。

有無人機拍下印尼杜科諾火山（Dukono）噴出大量火山煙灰、多名登山客見狀逃亡的影片，引起熱議。（IG@anak_esa）

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《每日郵報》報道，杜科諾火山是印尼的活火山，自1993年以來，一直不斷噴發，所幸當時下山躲避的登山客全員平安撤離，並未出現傷亡。

使用無人機進行拍攝的阿納克埃薩（Anak Esa）透露，讓人真正感到恐懼的是杜科諾火山活動的高度，火山物質從火山口噴出，在登頂之前要觀察風向、火山噴發強度以及其他因素，當情況不允許時，就別強迫登頂。

這段畫面曝光之後在網絡上廣為流傳，引發不少人抨擊。

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網友留言表示：

「在攀登上山之前不是有警告嗎」

「為何能這樣爬上山頂」

「我知道這是你的嗜好，但是要再想一想，不要那樣冒險」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】