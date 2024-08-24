美國大選｜小羅伯特甘迺迪退選 宣布支持特朗普
撰文：蕭通
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以獨立身份參選美國2024年總統選舉小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）8月23日正式宣布退選，改為支持共和黨籍的前總統特朗普（Donlad Trump）當選總統。他亦陸續向各州申請在選票除名，承認不再相信自己能走向勝利，因此退出角逐。暫時未知其退出對兩黨選情的影響，此前民調指小甘迺迪的支持度約為4%。
小甘迺迪23日公布，決定退出並支持特朗普。他表示，曾與特朗普及其助手多次會面，雖然在許多問題上仍存在非常嚴重的分歧，但了解對透在邊境安全、言論自由和結束戰爭等關鍵問題上，與他的立場一致。
特朗普在拉斯維加斯的競選活動，感謝小甘迺迪的支持，稱對方是他是一個偉大的人，受到所有人的尊重。
小甘迺迪同日向賓夕法尼亞州（Pennsylvania）法院提交文件，表明退出選舉及支持特朗普。亞利桑那州州務卿辦公室22日亦證實，小甘迺迪已提交文件，要求在該州退出總統選舉。
小甘迺迪副手夏納漢 （Nicole Shanahan）日前透露，小甘迺迪正考慮退選。此前有消息稱，小甘迺迪先後與特朗普，以及民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）聯繫，尋求對方一旦當選總統，他能在新政府擔任職位。
自宣布參選以來，小甘迺迪的民調一直落後。他本身屬民主黨，為參選總統退黨。他是已故司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F . Kennedy）的兒子，也是已故總統甘迺迪約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的侄兒。不過，家族大多數成員均反對小甘迺迪獨立參選總統，重申支持民主黨。
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