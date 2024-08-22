美國大選｜美媒：小羅伯特甘迺迪本週內將退選　轉為支持特朗普

美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）舉行之際，有美國媒體報道，以獨立身份參選美國總統的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）本週內將退出大選，轉為支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



小甘迺迪的副手夏納漢（Nicole Shanahan）8月20日表示，小甘迺迪正考慮退出選舉，並與共和黨總統候選人、前總統特朗普合作。

美國廣播公司（ABC）21日報道，小甘迺迪將於本週內退選，並改為支持特朗普競逐總統。

2023年10月9日，小羅伯特‧甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 於費城宣布，以獨立候選人身分參加2024年總統選舉。（Reuters）

小甘迺迪的競選團隊同日宣布，他將於23日在阿利桑那州發表講話，主題為「當前的歷史時刻和他的往後之路」。

之前有消息指出，小甘迺迪曾與特朗普會面，尋求對方一旦當選，他能在新政府擔任職位。

2024年7月26日，美國獨立總統候選人小羅伯特甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr) 在美國田納西州納什維爾舉行的2024比特幣大會上發表講話。（Reuters）。

特朗普20日向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，如果小甘迺迪退選並支持他，肯定會為對方未來在其政府發揮作用持開放態度，又稱「我喜歡他，我尊重他」。