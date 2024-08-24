馬來西亞吉隆坡路陷女子墮8米深坑失蹤 搜索範圍擴至附近6沙井
撰文：聯合早報
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馬來西亞《星報》8月24日報道，受困馬來西亞吉隆坡塌陷人行道8米深坑的印度女遊客仍未脫困，搜救隊現把位於深坑附近的六個沙井（manholes）列為救出受困者的途徑。
Dang Wangi警區助理處長蘇萊曼（Sulizme Affendy Sulaiman）說，一名消防員於24日上午10時30分進入Wisma Yakin大廈前的沙井搜索，但沒有找到人或其他線索。
蘇萊曼說：「我們現在正從第二個沙井裡搜索，希望能夠到達受害者的位置」。他強調，為降低搜救人員的風險，在沙井裡搜索必須分階段進行。基於安全考量，他們只允許一名消防員進入一個沙井。
蘇萊曼稱，靠近Wisma Yakin大廈的第一個沙井距離人行道塌陷洞口約100米，其他沙井之間的距離也是大約100米。他提醒附近居民與當局通力合作。
這宗意外在8月23日上午約8時發生，地點是吉隆坡Jalan Masjid India路段。當時人行道旁的石墩坐着數人，其中一名男子也險些墜入坑內，幸好他及時抓住石墩並迅速爬上地面，才逃過一劫。
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