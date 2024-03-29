ISIS「稱讚」恐襲莫斯科音樂廳　克宮警告Telegram勿放縱恐怖分子

極端組織伊斯蘭國（ISIS）在3月28日，發表聲明「稱讚」組織成員對莫斯科音樂廳發動襲擊。俄羅斯掌握情報，指實施襲擊音樂廳的人，是在一個與ISIS有關的Telegram頻道被招募。



路透社28日報道，ISIS發言人在其於Telegram上的頻道上發表一段錄音，內容是稱讚組織成員對莫斯科音樂廳發動襲擊。俄羅斯位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳在3月22日遭遇恐怖襲擊，造成最少140人死亡。

俄衛網同日引述消息人士報道，指根據已掌握情報，實施襲擊音樂廳的人，是在一個與ISIS有關，名為Sadoi Khuroson的Telegram頻道被招募。該頻道屬於伊斯蘭國的阿富汗分支，並在塔吉克斯坦開展活動。

克里姆林宮表示，留意到Telegram的創辦人出身在俄羅斯，擁有阿聯酋和法國雙重國籍。莫斯科目前沒有計劃封殺Telegram，但期待Telegram能對此更加注意，防止其社交平台成為恐怖分子手中的工具。