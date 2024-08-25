以色列先動手！真主黨射320武器　襲以軍11個目標：首輪報復完成

以色列軍方8月25日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標進行打擊。以軍曾稱懷疑真主黨計劃對以發射導彈和火箭彈，決定先發制人。國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在襲擊結束後說，已對真主黨進行「精準打擊」。



以軍襲擊結束後，國防部長加蘭特（Yoav Gallant）與美國防部奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談。加蘭特加介紹行動內容，以美雙方也討論避免地區衝突升級的重要性。

黎巴嫩廣場電視台25日稱，以軍猛烈空襲黎巴嫩南部，持續約20多分鐘。大約1小時後，真主黨宣布反擊，出動大量無人機與火箭彈。

以色列對黎巴嫩境內真主黨的目標發動恐襲之後，以色列政府與以軍嚴陣以待。路透社稱以色列基於安全理由，暫停特拉維夫的所有航班升降。以軍稱，在香港時間中午12時，機場恢復營運。

國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在襲擊發生後宣布，全國未來48小時處於緊急狀態，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之後將召開國家安全會議。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在襲擊發生後，發布以軍襲擊真主黨目標的影片。他說空軍約100架戰鬥機襲擊並摧毀真主黨在黎巴嫩南部地區建立和部署的數千個發射台。以軍是次襲擊大多數針對黎巴嫩北部的目標，有些針對該國中部的目標。

真主黨在香港時間早上約11時30分宣布，出動大量無人機反擊。並在香港時間中午約12時9分宣布。真主黨稱這是回應以色列多次暗殺真主黨領袖。這些暗殺行動在2024年6、7月接連發生。

網上流傳以色列加利利（Galilee）上空出現「鐵穹」攔截火箭彈的場面。加利利位於以色列北部。

以色列外交部數碼外交局大使和總監David Saranga在社交媒體X發文發片，稱以軍攔截逾200支由黎巴嫩真主黨發風的火箭彈：

以色列外交部數碼外交局大使和總監David Saranga在社交媒體X發布以軍攔截真主黨火箭彈的影片：

美媒Axio稱，美國與以色列在過去48小時取得情報，稱黎巴嫩準備對以色列發動導彈與無人機襲擊。

黎媒稱，以色列25日率先在黎巴嫩南部發動大約40次空襲。此前以軍說，在有迹象表明即將發動大規模襲擊後，它正在先發制人地打擊真主黨的目標。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發聲明稱：「以軍確認真主黨準備向以色列領土發射導彈和火箭彈。作爲對這些威脅的回應，以軍正在打擊黎巴嫩境內的恐怖目標。

以色列國防軍命令戈蘭高地（Golan Heights）所有北部邊境社區和城鎮的居民留在防空洞附近，避免不必要的活動和集會，以防真主黨可能發動襲擊。戈蘭高地的農業工作也已停止。