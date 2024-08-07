伊朗不會輕易報復　優先任務是倒逼美國懲罰以色列

「當一方暗殺了另一方談判代表，斡旋如何能夠成功？」這是哈馬斯領導人哈尼亞遭到以色列暗殺後卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）的表態。這一表態的背後是加沙局勢發生了極大變化。哈馬斯誓言復仇，伊朗需要捍衛尊嚴，連日來，伊朗如何領導黎巴嫩真主黨、胡塞武裝以及哈馬斯對以色列展開報復成為焦點。

美國航母已經陸續開赴中東為以色列可能遭到襲擊做準備。8月6日在同中國外長王毅的通話中，約旦副首相兼外交大臣薩法迪說中東緊張局勢進一步升級，局勢非常危險。埃及外交和移民部長阿卜杜勒阿提說哈尼亞遇刺事件使達成停火協議更加困難，甚至可能導致地區爆發全面戰爭。大戰似乎一觸即發。

從基本的事實層面，哈馬斯沒有再繼續信任以色列的理由，伊朗也退無可退無法忽視尊嚴被挑釁，還擊幾乎是自然而然的選擇。從政治正確的層面，沒有人有理由勸說伊朗保持克制，勸說哈馬斯忍下領導人被殺。

2024年8月4日，約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi）與伊朗代理外交部長卡尼（Ali Bagheri Kani）在伊朗首都德黑蘭會面。（Reuters）

但是這些正確的事情，從更大的層面看，等於掉入了以色列的陷阱。眾所周知內塔尼亞胡同意和談是在內外的壓力下不得不進行的選擇。是加沙的人道主義危機和美國大選的選情倒逼以色列必須回到談判桌。但是當拜登退出總統選舉後，美國約束以色列的緊迫性和必要性大大降低。這給了以色列繼續打下去的機會。在伊朗境內對哈馬斯領導人下手，這種明目張膽挑釁的目的，就是破壞和談。讓伊朗和哈馬斯退無可退，最終以色列順其自然繼續打下去。

找到以暴制暴之外的其他途徑解決問題，不激化矛盾，讓加沙停火繼續下去，這才是真正的正途。

王毅8月6日在同埃及外交和移民部長的通話中稱冤冤相報導致惡性循環，以暴易暴只會激化矛盾。在同約旦外交大臣通話時表示避免局勢惡化升級的關鍵在於儘快實現加沙全面永久停火，國際社會應就此發出更加一致聲音，形成合力。

同時和兩個重要的阿拉伯國家通話，王毅的意圖非常明顯，那就是讓各方認識到繼續力爭實現停火的重要性。王毅點出了問題的關鍵，戳破了復仇的窗戶紙。

圖為2024年8月2日，黎巴嫩貝魯得民眾舉行反以色列集會，悼念在伊朗德黑蘭遇刺身亡哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（REUTERS/Emilie Madi）

哈尼亞被刺殺後，8月4日，約旦副首相兼外交大臣薩法迪訪問伊朗，呼籲制止暴力升級，並呼籲讓該地區能夠生活在「和平、安全和穩定」中。這是20多年來約旦高級官員第一次對伊進行官方訪問。次日約旦發布聲明稱：在德黑蘭預計將對以色列領土發動打擊背景下，約旦預先告知美國、以色列和伊朗，約旦將不允許任何一方使用其領空。這和今年4月約旦允許美國和以色列使用領空攔截伊朗襲擊以色列的導彈迥然不同。在薩法迪訪問伊朗前，美國、法國、英國、意大利和埃及——進行了持續外交接觸。

在各種斡旋活動之後，約旦外交大臣、埃及外長和王毅通話，有通報局勢之意，也有尋求中國發揮作用之意。他們對阻止局勢升級的看法和中國幾乎是一致的。

在王毅同約旦外交大臣和埃及外長通話的之際，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古訪問伊朗見了伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安、伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里，以及新總統佩澤希齊揚。伊拉克總理蘇達尼8月4日與美國國務卿布林肯通電話，指出預防中東戰爭與以色列停止在加沙地帶軍事行動和不再升級與黎巴嫩的對抗直接相關。伊朗外交部發言人8月5日表示，伊朗不希望升級地區緊張局勢，不尋求升級地區局勢，但是必須在國際法框架下懲罰以色列，確保以後他們不會繼續實施類似行動。

除了黎巴嫩真主黨加大了襲擊力度，伊朗的報復遲遲沒有展開。伊朗還沒有采取報復措施，這和各方的斡旋密不可分。各方實際上都在倒逼美國懲罰挑釁的以色列。不到最後的關頭，伊朗不會輕易採取報復措施。如果伊朗的報復最後發生，那將是各方同美國和以色列談判失敗的結果。