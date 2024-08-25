談美國安顧問沙利文後天起訪華　北京：會就3大議題提出嚴肅要求

中國外交部8月24日宣布，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。，外交部美大司負責人25日向媒體舉行吹風會，進一步介紹了相關情況並回答記者提問。



美大司負責人表示，中央外辦主任與美國家安全顧問進行戰略溝通，是2022年11月中美元首峇里島會晤達成的重要共識。此後，王毅主任與沙利文分別在維也納、馬耳他和曼谷進行了3輪戰略溝通，都是實質性和建設性的，取得了積極成果。雙方均同意繼續用好這一戰略溝通渠道。

這也是美國家安全顧問時隔8年再次訪華，是沙利文首次訪華，是雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。三藩市會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國人民往來也在增加，同時美國繼續對華遏制打壓，中方予以堅決反制，中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。

當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。會談後，拜登親自將習近平送到上車的地點並道別。（新華社）

在上述背景下，王毅主任將同沙利文助理就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見。雙方將共同梳理兩國落實元首三藩市會晤共識取得的進展，充分發揮雙方業已建立和恢復的20多個對話溝通機制的作用，繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

外交部稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中美關係的基礎在民間，美方應同中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。中方還將敦促美方履行安理會常任理事國責任，為政治解決當前重大、突出的國際和地區問題發揮建設性作用，而不是相反。

美大司負責人強調，中方對美政策一以貫之，就是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。這既是從五十多年中美關係歷程中提煉的經驗，也是歷史上大國衝突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。中方始終認為，大國競爭解決不了美國和世界面臨的問題。

2024年6月30日，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯空襲，有民眾受傷。（Reuters）

美大司負責人還回答記者提問。關於烏克蘭問題，該負責人表示，中方的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談，推動政治解決，開展斡旋外交。美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，停止對中方抹黑栽贓、施壓訛詐。中方將繼續採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。

關於南海問題，負責人強調，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。域外國家不要做挑動對抗、加劇緊張的事情。

以巴衝突：2024年8月23日，從以色列一側拍得加沙地帶發生爆炸，滾滾濃煙升起。這張照片攝於以色列與加沙邊境附近一處。（Reuters）

負責人指出，中方在中東問題上致力於推動和平、主持正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。當務之急是衝突各方必須切實執行安理會有關決議，為儘快實現加沙全面永久停火創造條件，國際社會應為此形成合力。希望美方傾聽國際社會大多數的聲音，採取負責任的立場。

針對美方聲稱中國是國際秩序威脅的無理指責，該負責人表示，中國的發展是人類發展進步的重要組成部分，是歷史向前演進的必然趨勢。中國不走西方殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，也不搞意識形態輸出。中國堅持和平發展，奉行合作共贏，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和國際秩序，是當今世界和平力量的增長、穩定因素的增強。