美國安顧問沙利文8月27日起訪華晤王毅　商討台海等一系列議題

路透社8月23日引述美國高級官員指,美國總統國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)8月27日至29日訪問中國3天,將會晤中國外長王毅,討論從台灣、中美軍事至人工智能(AI)等一系列議題。



美方官員向傳媒指,沙利文也會在8月27日至29日於北京舉行、與王毅的會談中,談論「中國支持俄羅斯國防工業」的問題,又會談到禁毒工作、南海、朝鮮、中東、緬甸等議題。

2024年7月26日,老撾萬象國家會議中心,中國外交部長王毅出席第57屆東盟外長會。(Reuters)

美媒Axios於8月23日引述3名知情人The two officials will also discuss China's support for Russia's defense industry and counternarcotic efforts in the Aug. 27-29 talks in Beijing as well as the South China Sea, North Korea, the Middle East and Myanmar, the official told reporters.

士報道,沙利文下週將訪問中國,會晤王毅。

報道指,這將是沙利文首次訪華,預計兩方會為美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平今年稍後可能舉行的最後一次會晤鋪路,以跟進2023年11月在加州舉行的「習拜會」。

報道指出,拜登7月底宣布不尋求連任美國總統後,曾稱計劃花更多時間在外交事務上。

圖為美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)2024年4月9日身在美國華盛頓白宮,舉行的新聞發布會並發表講話。(Reuters)

二十國集團(G20)峰會11月中會在巴西里約熱內盧舉行,多國領袖將出席,外界估計拜登與習近平也會前往。