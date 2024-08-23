美國安顧問沙利文8月27日起訪華晤王毅　商討台海等一系列議題

路透社8月23日引述美國高級官員指，美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日至29日訪問中國3天，將會晤中國外長王毅，討論從台灣、中美軍事至人工智能（AI）等一系列議題。



美方官員向傳媒指，沙利文也會在8月27日至29日於北京舉行、與王毅的會談中，談論「中國支持俄羅斯國防工業」的問題，又會談到禁毒工作、南海、朝鮮、中東、緬甸等議題。

2024年7月26日，老撾萬象國家會議中心，中國外交部長王毅出席第57屆東盟外長會。（Reuters）

美媒Axios於8月23日引述3名知情人The two officials will also discuss China's support for Russia's defense industry and counternarcotic efforts in the Aug. 27-29 talks in Beijing as well as the South China Sea, North Korea, the Middle East and Myanmar, the official told reporters.

士報道，沙利文下週將訪問中國，會晤王毅。

報道指，這將是沙利文首次訪華，預計兩方會為美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平今年稍後可能舉行的最後一次會晤鋪路，以跟進2023年11月在加州舉行的「習拜會」。

報道指出，拜登7月底宣布不尋求連任美國總統後，曾稱計劃花更多時間在外交事務上。

圖為美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年4月9日身在美國華盛頓白宮，舉行的新聞發布會並發表講話。（Reuters）

二十國集團（G20）峰會11月中會在巴西里約熱內盧舉行，多國領袖將出席，外界估計拜登與習近平也會前往。