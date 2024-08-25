美國制裁近400實體個人包括中國和香港企業 北京促停止錯誤做法
撰文：洪怡霖
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美國制裁包括中國大陸和香港企業在內近400個實體與個人後，中國商務部8月25日強調堅決維護中國企業合法權益。
中國商務部新聞發言人25日稱，中方對此堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
發言人表示，美方做法是典型的單邊制裁和長臂管轄，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。
美國財政部23日把近400個實體與個人列入貿易限制清單，當中包括63間俄羅斯企業與42間中國企業，還有一名被指洗黑錢、在香港居住的俄羅斯公民。這些公司遭列入清單的原因很多，例如被指向俄羅斯軍事相關方發送美國電子產品，為俄羅斯生產數千架無人機等。
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在北京，商務部堅決反對美方以所謂涉俄為由，將中國實體列入出口管制清單，敦促美方立即停止錯誤做法，又稱會採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。