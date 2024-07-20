指中國援助俄羅斯　美國安顧問警告　暗示或針對銀行制裁

美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，拜登政府正準備對「支持俄羅斯入侵烏克蘭」的中國實體實施新制裁，他還暗示銀行可能成為目標。



據彭博社報道，沙利文星期五（7月19日）在科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇上說：「我們認為中國應該停手，因為我們認為那遠遠超出了國家政權體面行為的界限。」

他透露：「隨着形勢在未來幾週內繼續演變，可以預計還會有更多的制裁措施出台。」

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國堅稱自己是中立方，沒有向任何一方提供致命性武器，但美國等西方國家認為，中國和俄羅斯保持親密的政治和貿易關係、還向俄羅斯提供軍民兩用物品，正資助俄羅斯的侵略戰爭。北約領導人在一週前的峰會上甚至指責北京是「俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵支持者」。

沙利文指出，美國總統拜登去年底簽署的行政命令，授權財政部追查那些為俄羅斯國防工業獲取軍民兩用物品提供便利的銀行。他強調，這些調查工具絕非擺設。

圖為美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年4月9日身在美國華盛頓白宮，舉行的新聞發布會並發表講話。（Reuters）

他強調，這些調查的目的是，當發現這些銀行符合制裁條件時，白宮可以採取相應行動。「我今天沒有什麼預測，但我可以告訴你們，隨着時間的推移，我們已經把工具都準備好了，就為了能夠回應這種行為，而且我們也將回應這種行為。」

報道稱，這是拜登政府向中國企業幫助俄羅斯國防工業發出的最新警告。此前，包括國務卿布林肯和財長耶倫在內的美國高官曾多次就制裁北京發出警告，沙利文的表態意味着新制裁措施距離出台已不遠了。

沙利文說，當美國拿出具體證據證明某項金融交易違反美國牽頭的對俄制裁時，北京向來都會作出回應。但「很明顯，情況並不樂觀」，中國企業還在幫助俄羅斯的戰爭機器運轉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

