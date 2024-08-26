泰國曼谷驚爆假酒中毒案　1死1危殆7失明　多人恐需終身洗腎

泰國曼谷過去一週內發生嚴重假酒中毒事件，導致21人身體不適送醫，其中1人死亡、1人傷重，目前警方8月24日發現生產有毒飲料的廠房，立即扣查相關產品。警方命令關閉18個有售賣假酒的餐廳，並採集樣本送檢，現正等待結果。



醫療服務司副司長透露，這宗在8月22日至25日期間發生的中毒事件，有21人出現視力模糊、呼吸困難、心臟驟停等「代謝性酸中毒」（metabolic acidosis）症狀。

圖為2023年1月7日，遊客到泰國大皇宮遊覽。（Reuters）

調查人員發現，中毒的人都飲過某款「無牌售賣」的酒類飲品，不肖業者境將工業用酒精「甲醇」（Methanol）摻雜其中，才導致這麼多人受害。

泰國公共衞生部證實，醫院已累計收治多達21病人，其中1人死亡、1人危殆、7人失明，另有多名病人因急性腎衰竭正接受血液透析治療，未來恐需終身洗腎。

圖為數人在飲示意圖。(unsplash)

當地政府公開警告稱，民眾倘在飲用酒精飲料後24至48小時出現氣促、噁心、嘔吐、昏昏欲睡、疲勞、視力嚴重模糊及頭暈等徵狀，請立即求醫。

警方接報後立即派員前往製造假酒的上游工廠，展開搜查並拘捕涉案人士。警員當場起獲大量甲醇。廠商被捕後辯稱，不知原料中含有甲醇。當局已就此案展開全面調查。

泰國一個地方辦事處就曼谷爆出有毒假酒案發布最新資料，公開發售假酒的餐廳資訊。