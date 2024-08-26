颱風珊珊逼近日本西部　氣象廳料強風巨浪　日航取消逾百航班

颱風珊珊逼近日本西部，日本氣象廳和國土交通省8月26日召開聯合記者會表示，颱風強度高，料會帶來狂風，尤其是日本西部，又預計多區的24小時內降雨量將達到300至400毫米。日本航空（JAL）決定取消27日與28日合共逾百個航班，全日空（ANA）也指28日可能會取消航班。



日本氣象廳首席預報員立原秀一26日在記者會上，呼籲人們要格外小心強風和巨浪，還要注意山泥傾瀉、河水上漲、洪水、大雨導致低窪地方被淹等。

他指「預計部份地區將出現狂風，特別是日本西部地區，海上將出現劇烈暴風雨。預計許多地方24小時內降雨量將達到300至400毫米，主要是日本西部地區。」據他所指，日本東部也有可能出現大雨，導致有災害發生的風險。

日本氣象廳8月26日發布颱風珊珊的預測路徑圖（氣象廳截圖）

日本航空決定取消27日往返鹿兒島和奄美大島的39個航班，也取消28日往返鹿兒島和奄美大島等地的共83個國內線、國際線航班，呼籲旅客留意。

日航又在社交網站發文指，28日部份往返名古屋中部與大阪關西機場的航班也會取消。

全日空（ANA）航空也預告，28日可能會取消航班，主要是往返九州的航班。

JR東海宣布，東海道新幹線全部或部份路段有可能於29日至31日期間停駛。