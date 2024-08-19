日本颱風｜打風不一定食杯麵 「這食物」熱捧全因一網民
撰文：TVBS新聞網
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颱風天「吃泡麵」是台灣人的代表，日前今年第7號颱風「安比」進逼日本關東地區，超市也掀起搶購風暴。
但卻有一名網友到超市購買防颱物資時，發現「可樂餅」的櫃位已經銷售一空，讓他相當納悶，這才發現日本人在颱風天掃購可樂餅的習慣是源於23年前的某一則留言。
竟因23年前這留言變「日本颱風天傳統」 點圖放大看更多相關照片：
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這名網友在社群平台X（原Twitter）上曬出一張照片，商品櫃上寫著：
颱風接近中 颱風天一定要吃可樂餅！
大大的標語讓人印象深刻，畫面中商品已經全部銷售一空，不過這個特殊的標語也讓他不明所以，留下5個問號表示不解。
最後底下網友回覆才揭曉這項日本颱風天的傳統。
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綜合日媒報道，2001年8月21日，颱風「帕布（Pabuk）」朝日本接近時，有一名網友在匿名論壇「2channel」的討論串中留言：
為了以防萬一，我買了16個可樂餅。已經吃了3個。
沒想到驚喜的留言，讓本來緊張的網友們也紛紛表示想要去買可樂餅吃，意外發展了「颱風可樂餅」的文化。
隔年另一個颱風接近時，該留言再度成為當時推特的熱門話題，隨著迷因擴散，颱風與可樂餅也逐漸結合傳承下來，成為一種固定的文化現象。
因此每每颱風來襲，超市中也會貼出「颱風可樂餅怎麼樣？」的告示，網路上也會出現：
「得趕快去買可樂餅」
「可樂餅準備好了，萬全的防備」
「賣場貼了『颱風可樂餅』的告示」
等相關留言。
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