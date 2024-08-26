澳洲「員工離線權」新法案如何實施？　僱主最高可遭罰50萬元

據路透社、澳洲特別服務廣播公司（SBS）等媒體8月26日報道，當地時間26日，澳洲一項旨在保障員工「離線權」的新法律生效，澳洲員工現在有權在工作時間之外無視工作消息和電話。



該法律規定，在工作時間以外，僱主仍然可以聯繫員工，但是員工現在有權拒絕閲讀或回應，除非拒絕理由不合理。澳洲的勞動仲裁機構公平工作委員會將判定拒絕是否不合理。在作出判定時，公平工作委員會必須考慮員工的角色、聯繫原因以及聯繫方式等因素。

依據該法律，公平工作委員會有權命令公司停止聯繫員工，或禁止公司對拒絕聯繫的員工採取紀律處分。如果判定僱員的拒絕不合理，委員會也可以命令僱員對僱主作出回應。不遵守委員會命令可能導致員工被處以最高1.9萬澳元（約10萬港元）的罰款，或公司被處以最高9.4萬澳元（約50萬港元）的罰款。

報道指出，該法律的出台意味着在大多數情況下，員工不會因為拒絕在工作時間以外閲讀或回覆僱主的消息而受到公司處罰。

圖為2022年9月在悉尼飄揚的澳洲國旗(Getty Images)

該法律受到了澳洲各工會和人權組織的歡迎。支持者們表示，自新冠疫情以來，家庭和工作之間的界限變得模糊，且這一趨勢正在進一步加速，這項法律能讓員工們有信心抵制工作郵件、短信和電話對個人生活的持續侵入。

斯威本科技大學副教授霍普金斯說：「在數碼技術出現之前並沒有這種侵擾，人們下班後回家，直到第二天上班之前都不會再和公司聯繫。但現在，在全球，人們在下班後接到工作電郵、短信、電話是一種常態，即使在放假期間也是如此。」

但也有專家質疑該法律對澳洲職場環境的實際影響。澳洲派珀·艾爾德曼律師事務所勞資關係主管卡佩林表示，預計很少會有案件最終訴諸到公平工作委員會，即使有，委員會也可能會通過調解來解決，「我不認為這會導致什麼鉅變」。

此外，該法案還遭到澳洲各僱主組織的批評，他們稱該法案在存在缺陷的情況下草率通過，可能會損害生產力。

圖為2022年8月16日，澳洲悉尼歌劇院附近的景色。（Getty）

僱主組織澳洲工業集團表示，新法案的適用範圍模糊，將給僱主和員工帶來困惑，就業崗位也將變得缺乏靈活性，從而導致經濟增長放緩。

調查顯示，2023年澳洲人平均無償加班281小時，這些勞動力的估計價值為1300億澳元（約6279.3億元人民幣）。

除澳洲外，目前約20多個國家也擁有類似保障員工「斷線權」的法律，這些國家大多位於歐洲和拉丁美洲。2018年，法國一家法院曾判處英國服務公司能多潔支付6萬歐元（約47.8萬元人民幣）賠償金，原因是該公司要求一名員工始終保持手機開機以防緊急情況，從而侵犯了員工的「離線權」。

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